موسكو-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن مادة «البربرين»، الموجودة في نبات البرباريس، تمتلك خصائص تستحق المزيد من البحث لاستكشاف إمكانية الاستفادة منها في تطوير علاجات جديدة للاكتئاب، نظراً إلى تأثيراتها المحتملة في بعض البروتينات المرتبطة بوظائف الدماغ وحماية الخلايا العصبية.

وذكر موقع «روسيا اليوم»، اليوم الإثنين، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جنوب الأورال الروسية الحكومية ركزت على مادة «البربرين» الموجودة في نبات البرباريس، ودرست تأثيرها في عدد من البروتينات المرتبطة بالاكتئاب، بهدف تحديد دورها المحتمل في حماية الخلايا العصبية والتأثير في العمليات الحيوية المرتبطة بعمل الدماغ.

وأظهرت نتائج التحليل أن البربرين يؤثر في أربعة بروتينات رئيسة تؤدي أدواراً مهمة في وظائف الدماغ، فيما أشارت المحاكاة الحاسوبية إلى قدرة المادة على الارتباط بأحد البروتينات المسؤولة عن حماية الخلايا العصبية والحفاظ على وظائفها.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج تفتح المجال أمام مزيد من الدراسات لاستكشاف الإمكانات العلاجية للبربرين، مؤكدين ضرورة إجراء اختبارات إضافية لتقييم فعاليته وسلامته، قبل الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.

والاكتئاب اضطراب نفسي يؤثر في الحالة المزاجية والتفكير والسلوك، ويتسبب في شعور مستمر بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، وقد يترافق مع اضطرابات النوم والشهية وصعوبة التركيز وانخفاض الطاقة، وتختلف شدته من شخص إلى آخر، وقد يؤثر في الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية.