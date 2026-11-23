بكين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة، نفذها باحثون من جامعة هوا تشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين، وجود ارتباط محتمل بين ارتفاع مستويات مُحلّي الإريثريتول في الدم وزيادة احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، ما يثير تساؤلات حول التأثيرات الصحية طويلة الأمد لبعض بدائل السكر المستخدمة على نطاق واسع.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي، في تقرير نشره اليوم الإثنين، أن الدراسة المنشورة في آب الماضي بمجلة “International Journal of Molecular Sciences”، توصلت إلى أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لارتفاع مستويات الإريثريتول في الدم ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بنحو 25 بالمئة، وذلك استناداً إلى تحليل جيني يُعرف باسم “التوزيع العشوائي المندلي”.

ويُستخدم الإريثريتول بديلاً للسكر نظراً لانخفاض محتواه من السعرات الحرارية وتأثيره المحدود في مستويات الأنسولين، كما يوجد طبيعياً في بعض الفواكه، وينتجه الجسم بكميات ضئيلة، إلا أن دراسات سابقة أثارت تساؤلات بشأن تأثيراته الصحية، بعد ربط ارتفاع مستوياته في الدم بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، والإشارة إلى احتمال تأثيره في نشاط الصفائح الدموية وزيادة قابلية الدم للتجلط.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تثبت أن تناول الإريثريتول يؤدي مباشرة إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، إذ قد تتأثر مستوياته في الدم بعوامل أخرى، منها إنتاج الجسم الطبيعي له، وعمليات الأيض، ووظائف الكلى.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية مواصلة دراسة التأثيرات الصحية لبدائل السكر، ولا سيما علاقتها بصحة القلب والأوعية الدموية والدماغ، قبل استخلاص استنتاجات حاسمة بشأن سلامة استخدامها على المدى الطويل.