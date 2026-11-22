بوغوتا-سانا

أظهرت دراسة تجريبية حديثة أن توظيف الألعاب التعليمية في تدريس الرياضيات يسهم في تحسين مهارات الحساب لدى الأطفال، ويزيد اهتمامهم بالمادة ومشاركتهم في الأنشطة الصفية، مقارنة بأساليب التدريس التقليدية.

وذكر موقع «ساينماغ» العلمي أمس السبت، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ديل نورتي وجامعة سانتاندير والجامعة التعاونية في كولومبيا وجامعة سينو ومؤسسة سيمون بوليفار التعليمية، واستمرت عامين دراسيين، هدفت إلى تقييم أثر التعلم القائم على الألعاب في تنمية المهارات الحسابية لدى الأطفال وتعزيز اهتمامهم بالرياضيات وتفاعلهم داخل الصف.

وأظهرت النتائج أن استخدام الألعاب التعليمية ساعد الأطفال على اكتساب مهارات الحساب بصورة أفضل، وعزز مشاركتهم وتفاعلهم وقدرتهم على العمل الجماعي، فضلاً عن جعل مادة الرياضيات أكثر جاذبية لهم.

وبيّنت الدراسة أن الأنشطة التعليمية القائمة على اللعب والتحدي والتعاون تتيح للأطفال اكتساب المعلومات من خلال الممارسة والتجربة، وتزيد حماسهم للتعلم، بدلاً من الاقتصار على التلقين والحفظ.

ووفقاً للباحثين، فإن تحويل الدروس إلى أنشطة تفاعلية تتضمن تحديات وألعاباً جماعية يتيح للأطفال ممارسة الحساب بطريقة أكثر تشويقاً، ويعزز تفاعلهم مع زملائهم ومشاركتهم في العملية التعليمية.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية توظيف الأساليب التعليمية التفاعلية، ولا سيما في المراحل الدراسية الأولى، لما يمكن أن توفره من فرص للجمع بين تنمية المهارات الحسابية وتعزيز التعاون والمشاركة داخل الصف.