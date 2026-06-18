باحثون: علاج مبكر يحد من تطور التهاب المفاصل الروماتويدي لدى المرضى

مدريد-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن دواء “أباتاسيبت” قد يسهم في تقليل خطر تطور التهاب المفاصل الروماتويدي لدى الأشخاص المصابين بـ”الروماتيزم النوبي”، عبر التدخل المبكر في آلية نشاط الجهاز المناعي.

وذكر موقع “روسيا اليوم” اليوم الخميس، أن الدراسة أُجريت في إسبانيا وشملت 70 مريضاً من 14 مستشفى، واستمرت لمدة عامين، حيث قارن الباحثون بين فعالية عقار “أباتاسيب” ودواء “هيدروكسي كلوروكوين” المستخدم عادة في علاج هذا النوع من الأمراض الالتهابية.

وأوضحت النتائج أن تطور التهاب المفاصل الروماتويدي ظهر لدى 20% فقط من المرضى الذين تلقوا علاج “أباتاسيبت”، مقابل 50% في المجموعة التي تلقت “هيدروكسي كلوروكوين”، كما سجل المرضى الذين استخدموا “أباتاسيبت” نوبات ألم والتهاب أقل وشدة أعراض أخف بشكل عام.

وبيّن الباحثون أن التدخل العلاجي المبكر في المراحل الأولى من المرض قد يغير مساره بشكل كبير ويحد من المضاعفات طويلة الأمد، مؤكدين أن كلا الدواءين كان جيد التحمل لدى المرضى، إلا أن “أباتاسيبت” أظهر فعالية أكبر في الوقاية من تطور المرض إلى التهاب مفاصل روماتويدي.

ويُعد دواء “أباتاسيبت” (Abatacept) أحد الأدوية البيولوجية المعدِّلة للمناعة، حيث يعمل على تثبيط نشاط الخلايا التائية، ويُستخدم لعلاج أمراض المناعة الذاتية عبر تقليل الالتهاب وتخفيف الألم والتورم ومنع تلف المفاصل.