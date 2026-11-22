سنغافورة-سانا

طور باحثون من الجامعة الوطنية في سنغافورة، غرسة إلكترونية تجريبية تستمد طاقتها من الغلوكوز الموجود في الجسم، وتراقب مستوياته بصورة مستمرة، ثم تحفز العصب المبهم تلقائياً عند ارتفاعها، في تقنية أظهرت نتائج واعدة في تحسين ضبط سكر الدم، والحد من الالتهابات لدى نماذج حيوانية مصابة بالسكري.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي في تقرير نشره أول أمس، أن الدراسة نُشرت في مجلة «نيتشر» في الثامن عشر من الشهر نفسه، موضحاً أن الغرسة، التي تحمل اسم «نيوروأكسيس» (NeuroAxis)، تجمع بين مراقبة التغيرات في مستوى الغلوكوز والتدخل العصبي التلقائي، من دون الحاجة إلى بطاريات خارجية أو شحن لاسلكي.

وتعتمد الغرسة على خلية وقود حيوية صغيرة تحول الغلوكوز الموجود في السائل المحيط بالأنسجة إلى طاقة كهربائية، باستخدام مواد نانوية من الذهب والبلاتين، ما يتيح تشغيل مكوناتها الإلكترونية ومتابعة التغيرات في مستوى السكر بصورة مستمرة.

وتسجل الغرسة قراءات مستوى الغلوكوز كل 30 دقيقة، وعندما تظهر خمس قراءات متتالية ارتفاعاً يتجاوز الحد المحدد، ترسل نبضات كهربائية إلى العصب المبهم لمدة ثلاث دقائق، بهدف تنشيط آليات الجسم الطبيعية المشاركة في تنظيم عمليات الأيض والاستجابة الالتهابية.

ويؤدي العصب المبهم دوراً مهماً في نقل الإشارات بين الدماغ وعدد من الأعضاء الداخلية، ومنها الكبد والبنكرياس والأمعاء، كما يشارك في تنظيم وظائف التمثيل الغذائي والاستجابة المناعية.

واختبر الباحثون الغرسة على نماذج من الفئران المصابة بالسكري من النوعين الأول والثاني، وأظهرت النتائج تحسناً في تنظيم مستويات السكر لدى المجموعتين.

كما رصد الباحثون انخفاضاً في مؤشرات الالتهاب، وتراجعاً في تراكم الدهون في الجسم والكبد لدى الحيوانات، واستمر التحسن خلال فترة الدراسة التي امتدت ستة أسابيع، حتى بعد توقف التحفيز العصبي الفعّال ودخول الجهاز في وضع الاستعداد.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التقنية تمثل نهجاً بحثياً جديداً في مجال العلاج الإلكتروني للاضطرابات الأيضية، إذ تجمع بين استشعار التغيرات الحيوية والتدخل العصبي التلقائي، بدلاً من الاعتماد على أجهزة تحتاج إلى مصدر طاقة خارجي أو تدخل متواصل.

ولا تزال الغرسة في مرحلة التجارب على الحيوانات، إذ يتطلب تطويرها تحسين استقرار خلية الوقود الحيوية ودقة تحديد مستويات السكر التي تستدعي التحفيز، إلى جانب إجراء دراسات إضافية لتقييم سلامتها وفعاليتها قبل اختبارها سريرياً على البشر.