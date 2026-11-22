لندن-سانا

رغم المخاوف من الآثار الجانبية لأدوية ارتفاع ضغط الدم، ولا سيما الدوخة والسقوط، أظهرت دراسة علمية حديثة أن فوائد هذه الأدوية في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، تفوق مخاطر التسبب في حالات سقوط خطيرة، حتى لدى كبار السن الذين يعانون من ضعف جسدي.

وذكر موقع «ميديكال إكسبرس» العلمي أول أمس أن الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية ونُشرت في مجلة «Nature Communications»، استندت إلى تحليل أكثر من 5.5 ملايين سجل صحي، بهدف مقارنة فوائد علاج ارتفاع ضغط الدم بآثاره الجانبية المحتملة، وتوفير بيانات تساعد الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية تتناسب مع الحالة الصحية لكل مريض.

وأظهرت النتائج أن علاج ألف شخص بأدوية خفض ضغط الدم على مدى عشر سنوات، يمكن أن يمنع نحو ثماني حالات خطيرة من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، مقابل حدوث نحو حالتي سقوط خطيرتين مرتبطتين بالعلاج.

وشملت الفوائد المقدرة كبار السن أيضاً، إذ بيّنت الدراسة أن علاج ألف رجل في الثمانينيات من العمر، يعانون من ضعف جسدي متوسط، قد يمنع 47 حالة خطيرة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقابل تسع حالات سقوط خطيرة خلال عشر سنوات.

وفي المقابل، أظهرت النتائج أن العلاقة بين فوائد العلاج ومخاطره كانت أكثر تقارباً فيما يتعلق بالإغماء وإصابات الكلى الحادة، في حين أشارت التقديرات إلى احتمال حدوث حالات إضافية من انخفاض ضغط الدم وارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم، ما يؤكد أهمية مراقبة المرضى ومتابعة استجابتهم للعلاج.

وطوّر الباحثون أداة جديدة أطلقوا عليها اسم «STRATIFY-CVD»، تتيح تقدير احتمالات إصابة الأشخاص بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية خلال السنوات المقبلة، استناداً إلى أعمارهم وتاريخهم المرضي وحالتهم الصحية والأدوية التي يتناولونها، بما يساعد الأطباء على موازنة الفوائد والمخاطر المتوقعة للعلاج.

وأوضح جيمس شيبارد، الأستاذ في قسم نوفيلد لعلوم الرعاية الصحية الأولية بجامعة أكسفورد والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن اتخاذ قرار وصف أدوية ضغط الدم قد يكون معقداً، ولا سيما لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف جسدي أو مشكلات صحية متعددة، مشيراً إلى أهمية تقييم الفوائد والمخاطر المحتملة للعلاج لدى كل مريض.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية علاج ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه، نظراً لارتباطه بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولا سيما النوبات القلبية والسكتات الدماغية، مؤكدة أهمية عدم إيقاف الأدوية أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب، مع مراعاة الحالة الصحية لكل مريض ومتابعتها بصورة منتظمة.