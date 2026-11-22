لندن-سانا

يشيع بين المراهقين قضم الأظافر والعبث بالشعر وخدش البشرة أو نزع قشورها، وهي سلوكيات قد ترتبط في بعض الحالات بالتوتر والقلق والضيق النفسي، ما يجعل فهم أسبابها والانتباه إلى الظروف المحيطة بالمراهق أمراً مهماً لتقديم الدعم المناسب.

وذكر موقع مركز أبحاث الطب الحيوي التابع لجامعة أكسفورد البريطانية أول أمس، أن دراسة أجراها باحثون بقيادة البروفيسورة كلير ماكاي من قسم الطب النفسي في الجامعة، وشملت أكثر من 5400 طالب تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً، كشفت انتشار هذه السلوكيات بين الشباب، وارتباط بعضها بمستويات من الضيق النفسي.

وأظهرت النتائج أن قضم الأظافر كان السلوك الأكثر شيوعاً بين المشاركين، يليه حكّ البشرة أو نزع قشورها، ثم نتف الشعر، كما تبيّن أن بعض المراهقين يمارسون أكثر من سلوك واحد في الوقت ذاته.

وبيّنت الدراسة أن هذه التصرفات قد تسبب ضيقاً نفسياً لدى بعض المراهقين، ولا سيما نتف الشعر وحكّ البشرة، كما ارتبطت بمستويات أعلى من القلق والاكتئاب والتعرض للتنمر.

وقالت البروفيسورة كلير ماكاي: إن هذه السلوكيات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد عادات سيئة، إذ قد تشير إلى أن المراهق يمر بضيق نفسي، موضحةً أن سؤاله بهدوء عما إذا كانت هذه التصرفات تزعجه قد يفتح المجال للحوار معه، ويساعد على تقديم الدعم في وقت مبكر.

من جانبها، أشارت البروفيسورة بولي وايت، المشاركة في الدراسة، إلى أن الخجل والخوف من نظرة الآخرين قد يحولان دون تحدث المراهقين عن هذه السلوكيات أو طلب المساعدة، مؤكدةً أهمية تعزيز الوعي بها وتشجيع الشباب على التعبير عما يزعجهم دون خوف أو حرج.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية تعامل الأهل بهدوء وتفهم مع هذه التصرفات، بعيداً عن السخرية أو التوبيخ، إذ قد يساعد الاستماع إلى المراهق وفهم الظروف التي يمر بها على كشف أسبابها، وتعزيز شعوره بالأمان، وتشجيعه على طلب المساعدة عند الحاجة.