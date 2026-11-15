علامات مبكرة للزهايمر.. تغيرات في منطقتين بالدماغ تسبق ظهور الأعراض

واشنطن-سانا

توصل باحثون من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أن تغيرات مبكرة في منطقتين من الدماغ، هما القشرة الشمية الداخلية واللوزة الدماغية، قد تشكل مؤشرات على الإصابة بمرض الزهايمر قبل ظهور أعراض التدهور الإدراكي بسنوات، وربما قبل عقد من الزمن، ما يفتح المجال أمام تطوير وسائل أكثر فاعلية للكشف المبكر عن المرض.

وذكر موقع «ساينس ديلي» أمس السبت، أن دراسة نُشرت في أيلول الماضي في مجلة «NeuroImage Reports» أظهرت أن هاتين المنطقتين تبدآن بفقدان أنسجتهما في مراحل مبكرة من المرض، حتى قبل ظهور تغيرات واضحة في الحصين، وهي المنطقة التي يركز عليها الباحثون عادة عند دراسة العلامات الدماغية المرتبطة بالزهايمر.

واعتمد الباحثون على تحليل مئات الصور للدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، مستفيدين من بيانات مجموعتين بحثيتين مستقلتين، هما مبادرة التصوير العصبي لمرض الزهايمر، ودراسة المؤشرات الحيوية للتدهور المعرفي لدى الأشخاص الأصحاء.

وأظهرت النتائج أن القشرة الشمية الداخلية واللوزة الدماغية تتعرضان لفقدان أكبر في الأنسجة خلال المراحل المبكرة من المرض مقارنة بالحصين، وتكتسب هذه النتيجة أهمية بالنظر إلى وظائف المنطقتين؛ إذ تسهم القشرة الشمية الداخلية في استرجاع الذكريات، فيما تؤدي اللوزة الدماغية دوراً أساسياً في معالجة المشاعر وتكوين الذكريات المرتبطة بالتجارب العاطفية.

ورصد الباحثون أيضاً ارتباطاً بين انكماش أنسجة هاتين المنطقتين والتغيرات غير الطبيعية في بروتين «تاو»، الذي يؤدي تراكمه إلى تشكل تشابكات تعوق عمل الخلايا العصبية، وتعد من السمات المرتبطة بمرض الزهايمر.

وللتحقق من هذه العلاقة، استخدم الفريق بيانات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، إلى جانب تحليلات الأنسجة الدماغية، ووجد أن المناطق التي شهدت فقداناً للمادة الرمادية تداخلت مع مناطق ظهرت فيها تغيرات مرتبطة ببروتين تاو.

وقال الباحث الرئيسي مايكل ميلر، المتخصص في الهندسة الطبية الحيوية: إن هذه التغيرات يمكن رصدها قبل ظهور الأعراض السريرية بنحو خمس إلى عشر سنوات، ما يتيح المجال لدراسة إمكان التدخل في مراحل مبكرة، قبل حدوث تلف واسع النطاق في الدماغ.

من جانبها، أوضحت مارلين ألبرت، المشاركة في الدراسة ومديرة مركز أبحاث مرض الزهايمر في جامعة جونز هوبكنز، أن تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة قبل ظهور الأعراض قد يساعد على تأخير تطور المرض أو الحد من تأثيراته.

ويرى الباحثون أن الجمع بين قياس التغيرات في القشرة الشمية الداخلية واللوزة الدماغية قد يوفر مؤشرات إضافية للكشف عن المراحل المبكرة من الزهايمر، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على فحص الحصين وحده.

ومع ذلك، لا تزال هذه النتائج في إطار البحث العلمي، ولم تثبت الدراسة بعد إمكانية اعتماد هذه التغيرات اختباراً تشخيصياً روتينياً، ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات لتحديد دقتها وفهم التغيرات الجزيئية المرتبطة ببروتين تاو، وإمكان الاستفادة منها في تطوير وسائل للكشف المبكر عن المرض.

والزهايمر اضطراب عصبي تدريجي يصيب الدماغ، ويُعد السبب الأكثر شيوعاً للخرف، إذ يؤدي إلى تراجع الذاكرة والتفكير والقدرات الإدراكية، وقد يؤثر في قدرة المصاب على ممارسة أنشطته اليومية.