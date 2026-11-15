منصور لـ سانا: خفض سعر المازوت يأتي لتخفيف الأعباء ‏المعيشية عن المواطنين

دمشق-سانا
أكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إقبال منصور، أن قرار تخفيض سعر ليتر المازوت إلى 150 ليرة سورية يأتي في إطار مساعي التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل جزءاً من أعباء الدعم بالتزامن مع استيراد المشتقات النفطية بالدولار.
وقال منصور في تصريح لـ سانا اليوم الأحد: إن تخفيض سعر المازوت جاء بقرار من اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، بهدف التخفيف المباشر من الأعباء عن المواطنين، ولا سيما مع تزايد الحاجة إلى المادة مع دخول فصل الشتاء.
وفيما يتعلق بواقع المشتقات النفطية، أشار منصور إلى أن مصفاة بانياس ستعود إلى الخدمة خلال الأيام القريبة القادمة، موضحاً أن استئناف عملها سيتيح تأمين النفط الخام وتكريره محلياً، بما يعزز أمن الطاقة، ويسهم في استدامة توافر المشتقات النفطية وحماية أسعارها.
وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أصدرت في وقت سابق اليوم الأحد نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية.
وحددت اللجنة في نشرتها أسعار المشتقات النفطية، كما يلي:
بنزين 95: 195 ل.س
بنزين 90 : 185 ل.س
مازوت أول : 150 ل.س
غاز منزلي : 1600 ل.س
غاز صناعي : 2560 ل.س