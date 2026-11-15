منصور لـ سانا: خفض سعر المازوت يأتي لتخفيف الأعباء ‏المعيشية عن المواطنين

دمشق-سانا‏

أكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إقبال منصور، أن قرار ‏تخفيض سعر ليتر المازوت إلى 150 ليرة سورية ‏يأتي في إطار ‏مساعي التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى ‏أن الدولة تتحمل جزءاً من أعباء الدعم ‏بالتزامن مع استيراد ‏المشتقات النفطية بالدولار.‏

وقال منصور في تصريح لـ سانا اليوم الأحد: إن تخفيض سعر ‏المازوت جاء بقرار من اللجنة الدائمة لتحديد أسعار ‏المواد ‏البترولية والثروات المعدنية، بهدف التخفيف المباشر من الأعباء ‏عن المواطنين، ولا سيما مع تزايد الحاجة إلى ‏المادة مع دخول ‏فصل الشتاء.‏

وفيما يتعلق بواقع المشتقات النفطية، أشار منصور إلى أن ‏مصفاة بانياس ستعود إلى الخدمة خلال الأيام القريبة القادمة، ‌‏موضحاً أن استئناف عملها سيتيح تأمين النفط الخام وتكريره ‏محلياً، بما يعزز أمن الطاقة، ويسهم في استدامة توافر ‌‏المشتقات النفطية وحماية أسعارها.‏

وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات ‏المعدنية أصدرت في وقت سابق اليوم الأحد نشرة أسعار ‏جديدة ‏للمشتقات النفطية.‏

وحددت اللجنة في نشرتها أسعار المشتقات النفطية، كما يلي‌‏:‏

بنزين 95: 195 ل.س

بنزين 90 : 185 ل.س

مازوت أول : 150 ل.س

غاز منزلي : 1600 ل.س

غاز صناعي : 2560 ل.س

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