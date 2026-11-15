من بقع مبهمة إلى صور واضحة.. كيف يفك الدماغ ألغاز الرؤية؟

واشنطن-سانا

يستطيع الدماغ البشري تحويل الصور الغامضة التي تبدو للوهلة الأولى مجرد بقع وأشكال عشوائية إلى صور واضحة ومفهومة خلال لحظات، بمجرد رؤية نموذج واضح لها، في قدرة تكشف سرعة معالجة المعلومات البصرية وربطها بالذاكرة.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي أمس السبت، أن باحثين من كلية الطب بجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، أجروا دراسة نُشرت في دورية «نيتشر نيوروساينس»، لرصد النشاط العصبي المسؤول عن هذه القدرة، ومقارنة سرعة التعلم البصري لدى الإنسان بالأنظمة التقليدية للذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى أمثلة عديدة للتعرف على الأشكال.

واعتمدت التجربة على قياس نشاط أكثر من ألف خلية عصبية لدى المشاركين أثناء عرض صور تُعرف باسم «صور موني»، وهي صور بالأبيض والأسود تتداخل فيها الأشكال بطريقة تجعل التعرف على محتواها صعباً، إذ أخفق المشاركون في تحديد ما تمثله الصور في 96 بالمئة من المحاولات قبل تقديم نموذج واضح لها.

وأظهرت النتائج أن عرض النسخة الأصلية الواضحة من الصورة لمرة واحدة رفع قدرة المشاركين على التعرف على محتوى الصورة الغامضة إلى 83 بالمئة، حيث تغيرت استجابات الخلايا العصبية في مناطق الدماغ المسؤولة عن الرؤية والذاكرة خلال جزء من الثانية، بما أتاح إدراك الشكل الذي كان يبدو غير مفهوم في البداية.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج تسلط الضوء على آلية التعلم البصري السريع لدى الإنسان، وقد تسهم في تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على التعرف على الأشكال من خلال مثال واحد، بدلاً من الحاجة إلى تدريبها على آلاف الصور، فضلاً عن توفير فهم أعمق للعمليات العصبية المرتبطة بالتعلم والذاكرة البصرية.

وتساعد هذه القدرة الإنسان في حياته اليومية في التعرف على الأشياء والوجوه رغم ضعف الإضاءة أو عدم وضوح الرؤية، من خلال الاستفادة من المعلومات المخزنة في الذاكرة وربطها بالمشاهد البصرية الجديدة.