باحثون يتوصلون إلى آلية قد تمهد لتطوير لقاح ضد عدة أنواع من البكتيريا المعوية

واشنطن-سانا

توصل علماء في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، بالتعاون مع باحثين من جامعة ميسوري، إلى آلية بيولوجية مشتركة لدى عدد من أخطر البكتيريا المعوية، في إنجاز قد يمهد لتطوير لقاح يوفر الحماية من عدة أنواع من العدوى البكتيرية، ولا سيما لدى الأطفال.

وذكر موقع “ساينس ديلي” العلمي أمس الأحد، أن نتائج الدراسة المنشورة في دورية “وقائع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم” (PNAS)، أظهرت أن بكتيريا الإشريكية القولونية المنتجة للذيفان المعوي، وبكتيريا الشيغيلا، إلى جانب أنواع أخرى من البكتيريا المعوية الممرضة، تعتمد على مجموعة متشابهة من الإنزيمات لاختراق الطبقة المخاطية التي تحمي الأمعاء، وهي الخطوة الأولى التي تمكنها من إحداث العدوى.

وأوضح الباحثون أن التجارب التي أُجريت على عينات من مرضى ومتطوعين بيّنت أن الأجسام المضادة الموجهة ضد جزء مشترك من هذه الإنزيمات تمكنت من تعطيل عملها، ما يمنع البكتيريا من اختراق الحاجز المخاطي والوصول إلى أنسجة الأمعاء، الأمر الذي قد يوقف العدوى قبل بدايتها ويحد من تطور المرض.

وأشار فريق البحث إلى أن استهداف هذه الآلية المشتركة يوفر أساساً علمياً لتطوير لقاح يمنح حماية ضد أكثر من نوع من البكتيريا المعوية في الوقت نفسه، وهو ما قد يشكل تقدماً مهماً في مواجهة الأمراض المعوية التي تسجل مئات الملايين من الإصابات سنوياً، فضلاً عن دوره المحتمل في الحد من الاعتماد على المضادات الحيوية ومواجهة تزايد مقاومة البكتيريا لها.

ويعمل الباحثون حالياً على تطوير لقاح يستند إلى هذه النتائج، مؤكدين أن منع البكتيريا المعوية الممرضة من اختراق الدفاعات الطبيعية للأمعاء في المراحل الأولى من العدوى قد يوفر وسيلة فعالة للوقاية من عدد من الأمراض المعوية، ويفتح المجال أمام استراتيجيات جديدة لمكافحة هذه الممرضات.

وتمثل هذه النتائج خطوة واعدة نحو تطوير لقاحات فعالة ضد عدد من البكتيريا المعوية الممرضة، بما يسهم في تعزيز الوقاية من الأمراض المعوية والحد من انتشارها عالمياً.