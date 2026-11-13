أهالي المعتقلين بسجون الاحتلال ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر”الأندوف” بريف ‏القنيطرة

القنيطرة-سانا
نظم أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أبناء القنيطرة وريف درعا الغربي وريف دمشق، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مركز قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “الأندوف” في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي.
وطالب الأهالي بالإفراج عن أبنائهم والكشف عن مصيرهم.
وشهدت عدة محافظات في 23 تشرين الأول الماضي وقفات احتجاجية تنديداً بالتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية على درعا والقنيطرة، شارك فيها عدد من الأهالي وذوي الضحايا والمعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال توغلاتها في الجنوب السوري.
وكان أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نظموا في تموز الماضي وقفة احتجاجية مماثلة أمام مقر “الأندوف”، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، والكشف عن أوضاعهم وظروف احتجازهم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.