أهالي المعتقلين بسجون الاحتلال ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر”الأندوف” بريف ‏القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

نظم أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أبناء القنيطرة وريف درعا الغربي ‏وريف دمشق، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مركز قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض ‏الاشتباك “الأندوف” في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي.‏

وطالب الأهالي بالإفراج عن أبنائهم والكشف عن مصيرهم.‏

‏وشهدت عدة محافظات في 23 تشرين الأول الماضي وقفات احتجاجية تنديداً بالتوغلات ‌‏‌‏والاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على درعا والقنيطرة، شارك فيها عدد من الأهالي ‏وذوي الضحايا ‌‏والمعتقلين ‏الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال توغلاتها في ‏الجنوب السوري. ‏

‏وكان أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نظموا في تموز الماضي وقفة ‏احتجاجية مماثلة أمام مقر “الأندوف”، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، والكشف عن ‏أوضاعهم وظروف احتجازهم.‏

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 ‏عبر ‌‌‏‌‏‌‌‏‌‏‌‏‌‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، ‏وتجريف ‌‌‏‌‏‌‌‏‌‏‌‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها.‏ ‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‌‏التي يتخذها باطلة وملغاة ‏ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع ‏الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب الكامل ‌‏من ‌‏‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏