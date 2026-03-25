ميتا تعزز تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي بضم فريق شركة ناشئة

واشنطن-سانا

أبرمت شركة ميتا التكنولوجية اتفاقاً لاستقطاب فريق من الخبراء المتخصصين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقل، في خطوة تهدف إلى تسريع جهودها في بناء وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين قادرين على تنفيذ مهام رقمية معقدة نيابة عن المستخدمين، بما يعزز موقعها التنافسي عالمياً.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة بلومبيرغ، انضم مؤسسو وفريق عمل شركة “دريمر” (Dreamer) الناشئة، الذين شغلوا مناصب هندسية وقيادية في شركات تقنية كبرى بينها غوغل، إلى مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدم لدى ميتا، كما حصلت الشركة على تراخيص حصرية لاستخدام تقنيات الشركة الناشئة لدعم مشاريعها المستقبلية في هذا المجال.

وتعكس هذه الخطوة توجه ميتا نحو الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات المتقدمة لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً، في ظل تصاعد المنافسة بين كبرى شركات التكنولوجيا العالمية على تطوير حلول تتيح تفاعلاً أكثر سلاسة بين الإنسان والآلة.