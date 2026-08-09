سبيس إكس تعزز شبكة ستارلينك بإطلاق 24 قمراً صناعياً

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «سبيس إكس» الأمريكية دفعةً جديدةً، تضم 24 قمراً صناعياً إلى الفضاء، في إطار جهودها المتواصلة لتوسيع شبكة «ستارلينك» المخصصة لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وذكر موقع «سبيس دوت كوم» التقني اليوم الأحد، أن صاروخ «فالكون 9» انطلق من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا، حاملاً الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ عادت إلى الأرض بعد نحو 8.5 دقائق من الإطلاق، وهبطت على متن منصة بحرية تابعة للشركة في المحيط الهادئ.

وأضاف الموقع أن المرحلة العليا من الصاروخ واصلت رحلتها لنشر الأقمار الصناعية في المدار، وذلك بعد نحو 61 دقيقة من الإقلاع.

ويأتي الإطلاق ضمن سلسلة من المهمات التي تنفذها «سبيس إكس» لتوسيع كوكبة «ستارلينك»، التي تعد من أكبر شبكات الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، بهدف تعزيز تغطية خدمات الإنترنت وتوسيع نطاقها حول العالم.