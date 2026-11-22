سيئول-سانا‌‎ ‎

سجلت شركتا سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس لتصنيع ‏أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية ارتفاعاً حاداً في نسب توزيع ‏الأرباح على المساهمين خلال الربع الثالث من العام الجاري، ‏مدفوعتين بتحقيق أرباح قياسية، جراء الطلب العالمي المتزايد على ‏رقائق الذاكرة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي‎.‎

‎وأظهرت بيانات التقارير الفصلية للشركتين، الصادرة اليوم الأحد، ‏وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية، ارتفاع نسبة توزيع الأرباح ‏لدى “سامسونغ” إلى 18 بالمئة بنهاية أيلول، مقارنة بـ4.1 بالمئة في ‏نهاية النصف الأول من العام، فيما ارتفعت النسبة لدى “إس كيه ‏هاينكس” إلى 8.4 بالمئة، مقابل 0.4 بالمئة خلال الفترة نفسها‎.‎

‎ ‎وقررت “سامسونغ” توزيع 30 تريليون وون كوري نحو 22.3 ‏مليار دولار أرباحاً عن الربع الثالث، بما يعادل 4601 وون للسهم ‏الواحد، مقارنة بـ 372 وون للسهم العادي في الربع الأول، و374 ‏وون في الربع الثاني‎.‎

من جانبها، أعلنت “إس كيه هاينكس” توزيع 20 ألف وون للسهم ‏الواحد عن الربع الثالث، بإجمالي 14 تريليون وون، مقارنةً بـ 375 ‏وون للسهم العادي في كل من الربعين الأول والثاني‎.‎

وجاءت هذه التوزيعات بعد تحقيق الشركتين أرباحاً قياسية خلال ‏الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ بلغ صافي أرباح “سامسونغ” ‌‏193.6 تريليون وون، مقارنةً بـ25.57 تريليون وون خلال الفترة ‏نفسها من العام الماضي‎.‎

‎ ‎كما سجلت “إس كيه هاينكس” صافي أرباح بلغ 174 تريليون وون ‏خلال الفترة نفسها، ارتفاعاً من 27.7 تريليون وون قبل عام، في ‏ظل تنامي الطلب العالمي على أشباه الموصلات المستخدمة في ‏البنية التحتية للذكاء الاصطناعي‎.‎

وكانت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية أعلنت، في ‏التاسع والعشرين من الشهر الماضي، ارتفاع صافي أرباحها خلال ‏الربع الثالث من العام الجاري بأكثر ‏من ستة أضعاف على أساس ‏سنوي، مدفوعةً بالطلب القوي على أشباه الموصلات المرتبطة ‏بتقنيات الذكاء ‏الاصطناعي.‏