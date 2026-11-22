سيئول-سانا
سجلت شركتا سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس لتصنيع أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية ارتفاعاً حاداً في نسب توزيع الأرباح على المساهمين خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعتين بتحقيق أرباح قياسية، جراء الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذاكرة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأظهرت بيانات التقارير الفصلية للشركتين، الصادرة اليوم الأحد، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية، ارتفاع نسبة توزيع الأرباح لدى “سامسونغ” إلى 18 بالمئة بنهاية أيلول، مقارنة بـ4.1 بالمئة في نهاية النصف الأول من العام، فيما ارتفعت النسبة لدى “إس كيه هاينكس” إلى 8.4 بالمئة، مقابل 0.4 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وقررت “سامسونغ” توزيع 30 تريليون وون كوري نحو 22.3 مليار دولار أرباحاً عن الربع الثالث، بما يعادل 4601 وون للسهم الواحد، مقارنة بـ 372 وون للسهم العادي في الربع الأول، و374 وون في الربع الثاني.
من جانبها، أعلنت “إس كيه هاينكس” توزيع 20 ألف وون للسهم الواحد عن الربع الثالث، بإجمالي 14 تريليون وون، مقارنةً بـ 375 وون للسهم العادي في كل من الربعين الأول والثاني.
وجاءت هذه التوزيعات بعد تحقيق الشركتين أرباحاً قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ بلغ صافي أرباح “سامسونغ” 193.6 تريليون وون، مقارنةً بـ25.57 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت “إس كيه هاينكس” صافي أرباح بلغ 174 تريليون وون خلال الفترة نفسها، ارتفاعاً من 27.7 تريليون وون قبل عام، في ظل تنامي الطلب العالمي على أشباه الموصلات المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وكانت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية أعلنت، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من ستة أضعاف على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب القوي على أشباه الموصلات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.