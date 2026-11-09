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آبل تطور «سيري» ليصبح مساعداً ذكياً ينفذ المهام نيابة عن المستخدم

7P6NR4TGMJM5ZODDLXV43TVIOI آبل تطور «سيري» ليصبح مساعداً ذكياً ينفذ المهام نيابة عن المستخدم
شعار شركة آبل عند أحد متاجر الشركة في باريس-فرنسا-أرشيف رويترز

واشنطن-سانا

تعمل شركة آبل على تطوير مساعدها الصوتي «سيري» ليصبح أكثر قدرة على تنفيذ المهام بصورة مستقلة، من خلال فهم طلبات المستخدمين وتنفيذ سلسلة من الخطوات داخل التطبيقات، بدلاً من الاقتصار على الإجابة عن الأسئلة والاستجابة للأوامر المباشرة.

وذكر موقع «ذا فيرج» التقني اليوم الاثنين، أن الشركة تسعى إلى تعزيز قدرات «سيري» بحيث يتمكن من فهم الهدف الذي يسعى المستخدم إلى تحقيقه، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة للوصول إليه دون الحاجة إلى إصدار أمر جديد في كل مرحلة.

وتشمل القدرات التي تعمل آبل على تطويرها إتاحة تحكم أوسع للمساعد في تطبيقاتها، مثل تعديل الصور وتنظيم علامات التبويب في متصفح «سفاري»، إلى جانب إمكانية التفاعل مع تطبيقات خارجية لتنفيذ مهام مثل طلب الطعام وحجز المطاعم.

وتستهدف الشركة تطوير هذه الإمكانات خلال عام 2027، دون تحديد موعد نهائي لإطلاق جميع الميزات، في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا إلى تطوير مساعدين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام المتعددة نيابة عن المستخدمين.

ويأتي هذا التوجه في إطار المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا لتطوير مساعدين رقميين أكثر تطوراً، قادرين على الانتقال من تقديم المعلومات إلى إنجاز الأعمال اليومية بصورة مباشرة.

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