غفوة مراقب جوي تؤخر هبوط طائرة في مطار باريس أورلي

باريس-سانا

أعلنت هيئة الطيران المدني الفرنسية أن طائرة ركاب تابعة لشركة “طيران كورسيكا” اضطرت إلى التحليق في الجو لأكثر من ربع ساعة، بعد أن غلب النعاس مراقباً جوياً كان يتولى مهامه في مطار باريس أورلي.

ونقلت قناة سكاي نيوز، عن صحيفة كورس ماتان الفرنسية، بياناً للهيئة صدر اليوم جاء فيه: أن الرحلة المتجهة من باريس إلى مدينة أجاكسيو في جزيرة كورسيكا ظلت تحلق بشكل دائري فوق البحر الأبيض المتوسط لمدة ثماني عشرة دقيقة قبل أن يُسمح لها بالهبوط.

وأضاف البيان: إن فرق الإطفاء هرعت على الفور إلى برج المراقبة حيث تبين أن المراقب المناوب كان قد استغرق في النوم، لكن الطائرة هبطت بسلام بعد إيقاظه.

وأكد البيان أنه تم فتح تحقيق بالحادثة ودراسة اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المراقب.

ويعد المراقب الجوي عنصراً أساسياً في ضمان سلامة الطيران، وأي خلل في أدائه يمثل خطراً مباشراً على حركة الطائرات، ما يجعل الحادثة الأخيرة دليلاً على حساسية هذه المهمة.