«إنستغرام» تطلق تطبيقاً جديداً لمشاركة الصور المؤقتة

واشنطن-سانا

أطلقت منصة Instagram تطبيقاً جديداً يحمل اسم “Instants”، يتيح للمستخدمين مشاركة صور لحظية تختفي تلقائياً، في خطوة تعكس توجهها لتوسيع خدماتها في مجال التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لما أورده موقع 9to5Google التقني أمس الخميس، يأتي التطبيق الجديد كمحاولة لمنافسة تطبيق Snapchat، حيث يوفر تجربة مبسطة تركز على التقاط الصور ومشاركتها بشكل فوري.

ويتيح التطبيق تسجيل الدخول باستخدام حساب إنستغرام، ويفتح مباشرة على الكاميرا، ما يمكّن المستخدمين من إرسال صور تختفي بعد 24 ساعة، دون إمكانية استعادتها أو إعادة مشاهدتها لاحقاً.

وأوضحت المنصة أن التطبيق يهدف إلى تعزيز التواصل السريع بين المستخدمين، عبر مشاركة اللحظات اليومية بشكل مباشر، دون الحاجة إلى تعديلات أو إعدادات معقدة.

وكانت هذه الميزة متاحة سابقاً ضمن قسم الرسائل في التطبيق الرئيسي، إلا أنها لم تحظ بانتشار واسع، ما دفع الشركة إلى تطويرها وإطلاقها كتطبيق مستقل.

ويتوفر التطبيق حالياً على نظامي أندرويد وiOS، مع إمكانية عرض المحتوى المتبادل عبره داخل التطبيق الرئيسي، في تجربة تستلهم بشكل واضح بعض خصائصها من تطبيق سناب شات.