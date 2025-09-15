بريطانيّة تستعد لقضاء عام في محاكاة الحياة على المريخ ضمن مهمة لناسا

واشنطن-سانا

تستعد البريطانية لورا ماري من مدينة ديفون لقضاء 378 يوماً في محاكاة لظروف الحياة على كوكب المريخ، وذلك في مهمة ضمن برنامج تابع لوكالة ناسا في مركز جونسون الفضائي بهيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

ووفق ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم اختيار لورا، وهي قائدة طائرات هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 2016، من بين 8000 متطوع، للمشاركة في هذه المهمة التي تهدف إلى دراسة تأثير العزلة الطويلة على صحة وأداء رواد الفضاء.

وستقيم لورا مع طاقمها في مسكن مطبوع ثلاثي الأبعاد محاكٍ لبيئة المريخ، وسيقومون بأنشطة مثل زراعة المحاصيل واختبار التقنيات وإجراء سير افتراضي في الفضاء.

وتأتي هذه المهمة ضمن برنامج “Chapea” التابع لناسا، الذي يهدف إلى جمع البيانات الحيوية استعداداً لبعثات بشرية مستقبلية إلى الكوكب الأحمر.