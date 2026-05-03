دراسة علمية تكشف أن أصول قمح الخبز تعود إلى 8000 عام في جورجيا

كشفت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من المتحف الوطني الجورجي (Georgian National Museum) عن أدلة أثرية وجينية تشير إلى أن أصول قمح الخبز تعود إلى نحو 8000 عام في منطقة جنوب القوقاز، ما يسلط الضوء على الدور المبكر لهذه المنطقة في تطور أحد أهم المحاصيل الغذائية في العالم.

وذكرت مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS) أول أمس أن الباحثين اعتمدوا على مكتشفات أثرية في موقعي غاداشريلى غورا وشولافيريس غورا في جورجيا، حيث عُثر على بصمات لسنابل قمح محفوظة ضمن طوب اللبن العائد إلى العصر الحجري الحديث، إضافة إلى بقايا نباتية تعكس بدايات التجارب الزراعية الأولى.

وأظهرت التحليلات أن القمح المكتشف نتج عن عمليات تهجين مبكرة بين قمح مستأنس وأنواع برية من الأعشاب، ما يشير إلى مسار تطوري تدريجي أسهم في تشكل قمح الخبز بالشكل المعروف اليوم.

ويشير الباحثون إلى أن مجتمعات جنوب القوقاز الزراعية كانت على تواصل مع مناطق مجاورة، ما أتاح تبادل الخبرات الزراعية وتطويرها، بما يتناسب مع الظروف البيئية المحلية، في عملية يُنظر إليها كإحدى اللبنات الأولى لابتكار المحاصيل الغذائية الأساسية.