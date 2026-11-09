هل تعوّض القيلولة الطويلة نقص النوم ليلاً؟

برلين-سانا

لا تقتصر أهمية النوم على عدد الساعات التي يحصل عليها الإنسان ليلاً، بل تشمل أيضاً انتظام مواعيده وجودته، إذ تشير بيانات حديثة إلى أن قلة النوم واللجوء المتكرر إلى القيلولة الطويلة قد يرتبطان بمؤشرات صحية تستدعي الانتباه.

وذكر موقع «دويتشه فيله» الألماني في تقرير نشره أمس الأحد، استناداً إلى بيانات معهد روبرت كوخ الألماني أعلنها في الرابع من الشهر الجاري أن 51.6 بالمئة فقط من المشاركين في استطلاع حول عادات النوم لدى البالغين في ألمانيا يحصلون على عدد الساعات الموصى به.

ويوصي المعهد البالغين حتى سن 64 عاماً بالنوم بين سبع وتسع ساعات يومياً، فيما تتراوح المدة المناسبة لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر بين سبع وثماني ساعات، وأظهرت البيانات أن كبار السن كانوا الأقل التزاماً بهذه التوصيات، في حين سجل الأشخاص ذوو المستويات التعليمية الأعلى معدلات أفضل في الحصول على نوم كافٍ.

وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين يخلدون إلى النوم قبل الساعة العاشرة مساءً خلال أيام الأسبوع كانوا أكثر احتمالاً للحصول على عدد الساعات الموصى به، مقارنة بمن يذهبون إلى الفراش في وقت متأخر.

لكن هذه النتيجة لا تعني أن النوم قبل العاشرة مساءً هو التوقيت الأمثل للجميع، إذ تختلف احتياجات النوم ومواعيده تبعاً للعمر والظروف الحياتية وطبيعة النشاط اليومي، كما تتأثر بانتظام مواعيد النوم والاستيقاظ.

وتناولت البيانات أيضاً عادات النوم خلال النهار، وأظهرت أن 45.3 بالمئة من المشاركين يأخذون قيلولة مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، بهدف استعادة النشاط والتخفيف من الشعور بالتعب.

وتختلف احتياجات النوم من شخص إلى آخر، لكن الحصول على قسط كافٍ ومنتظم منه يظل ضرورياً للصحة الجسدية والنفسية، ولا ترتبط فوائده بالمدة وحدها، بل تشمل أيضاً جودة النوم واستقرار مواعيده.

ويؤكد ذلك أهمية الانتباه إلى عادات النوم اليومية، ولا سيما عند تكرار الشعور بالإرهاق أو الحاجة إلى قيلولات طويلة، فقد تكون هذه المؤشرات مرتبطة بنمط الحياة أو بمشكلات صحية تستدعي معرفة أسبابها.