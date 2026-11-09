أكياس البلاستيك تتحول إلى غراء يربط المعادن والزجاج والخشب

برن-سانا

ابتكر باحثون سويسريون طريقة جديدة لإعادة تدوير أنواع شائعة من البلاستيك، وتحويلها إلى مواد ذات خصائص محسّنة، كان أولها مادة لاصقة مصنوعة من الأكياس والعبوات البلاستيكية المستعملة، تتمتع بقدرة على ربط المعادن والزجاج والخشب.

وذكر موقع المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (ETH Zurich) في الخامس من الشهر الجاري، أن التقنية طورها علماء من المعهد، وتتيح معالجة البولي أوليفينات، بما فيها البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، وهما من أكثر أنواع البلاستيك انتشاراً واستخداماً.

وتعتمد الطريقة الجديدة على تعديل البنية الكيميائية للبلاستيك، بدلاً من إعادة تدويره بالأساليب التقليدية التي قد تؤدي إلى تراجع جودته نتيجة التسخين والشوائب، إذ تسمح بإضافة سلاسل بوليمرية جديدة تمنح المادة خصائص ووظائف مختلفة.

وتتم عملية المعالجة في مرحلة واحدة، من خلال إذابة النفايات البلاستيكية في مذيب مكلور، ثم إضافة المونومرات، وهي وحدات كيميائية صغيرة تدخل في تكوين البوليمرات، قبل تعريض الخليط للضوء، ما يؤدي إلى تكوين مواقع نشطة كيميائياً تتيح إدخال سلاسل بوليمرية جديدة إلى المادة.

ونتج عن هذه التقنية إنتاج مادة لاصقة من الأكياس والعبوات البلاستيكية العادية، تتميز بقدرتها على وصل المعادن والزجاج والخشب بإحكام، ويمكن استخدامها في تطبيقات صناعية تتطلب وصلات تتحمل أحمالاً كبيرة، بما في ذلك وسائل النقل والمعدات الصناعية.

ولا تقتصر الاستخدامات المحتملة على المواد اللاصقة، إذ يمكن توظيف التقنية مستقبلاً في إنتاج مواد تغليف تحد من نفاذ الأكسجين، الأمر الذي قد يساعد على إطالة مدة حفظ الأغذية والحفاظ على جودتها.

وحصلت التقنية على براءة اختراع، وأبدت قطاعات صناعية اهتماماً بتطبيقاتها، في خطوة تتيح الاستفادة من النفايات البلاستيكية بوصفها مورداً لإنتاج مواد جديدة ذات قيمة أعلى.