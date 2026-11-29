عدن-سانا
أعلنت القوات اليمنية اليوم الأحد تنفيذ 723 عملية استهداف ضمن عملية “فجر اليمن” في عدة جبهات، قالت إنها أسفرت عن مقتل وإصابة 123 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 72 آلية ووسيلة قتالية.
وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي على منصة “إكس”: إن العمليات توزعت بين 36 غارة جوية و612 ضربة مدفعية و57 عملية بالطيران المسيّر و18 بالراجمات، واستهدفت مواقع ميليشيا الحوثي وتجمعاتها وتعزيزاتها وتحصيناتها.
وأضاف أن القوات أحبطت محاولات تسلل في جبهات عدة، شملت تعز ومأرب والجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة ويافع وميدي، مشيراً إلى إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة التابعة للميليشيا.
وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس الأول الجمعة مقتل وإصابة 121 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي خلال عمليات عسكرية ضمن عملية “فجر اليمن”.