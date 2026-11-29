عدن-سانا

أعلنت القوات اليمنية اليوم الأحد تنفيذ 723 عملية استهداف ضمن عملية “فجر ‏اليمن” في عدة جبهات، قالت إنها أسفرت عن مقتل وإصابة 123 من قيادات ‏وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 72 آلية ووسيلة قتالية.‏

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي ‏على منصة “إكس”: إن العمليات توزعت بين 36 غارة جوية و612 ضربة مدفعية ‏و57 عملية بالطيران المسيّر و18 بالراجمات، واستهدفت مواقع ميليشيا الحوثي ‏وتجمعاتها وتعزيزاتها وتحصيناتها.‏

وأضاف أن القوات أحبطت محاولات تسلل في جبهات عدة، شملت تعز ومأرب ‏والجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة ويافع وميدي، مشيراً إلى إسقاط عدد من ‏الطائرات المسيّرة التابعة للميليشيا.‏

وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس الأول الجمعة مقتل وإصابة 121 من قيادات ‏وعناصر ميليشيا الحوثي خلال عمليات عسكرية ضمن عملية “فجر اليمن”.