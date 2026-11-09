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جرعة واحدة من الحديد الوريدي.. هل تحسّن قدرة مرضى القلب على بذل الجهد؟

0fK7lXte 6 6 جرعة واحدة من الحديد الوريدي.. هل تحسّن قدرة مرضى القلب على بذل الجهد؟
صورة تعبيرية-طبيب يعطي جرعة حديد وريدي لمريض-CNN Arabic

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة سريرية حديثة أن إعطاء جرعة واحدة من الحديد عن طريق الوريد قد يساعد على تحسين القدرة البدنية لدى مرضى قصور القلب الذين يعانون نقص الحديد، ما يشير إلى إمكانية الاستفادة من تعويض هذا النقص في تخفيف بعض الأعراض التي تحدّ من نشاطهم اليومي.

وذكر باحثون من معهد القلب والأوعية الدموية في مستشفى ماساتشوستس بريغهام الأمريكي، في دراسة نُشرت نتائجها أمس الأحد في مجلة «Circulation» العلمية، أن التجربة شملت 65 مريضاً يعانون قصور القلب ونقص الحديد، تلقى 44 منهم جرعة وريدية مقدارها 1000 ميليغرام من مستحضر «فيريك ديريزومالتوز»، بينما تلقى 21 مريضاً علاجاً وهمياً.

وبيّنت النتائج، بعد متابعة المشاركين على مدى 12 أسبوعاً، أن المرضى الذين تلقوا الحديد سجلوا تحسناً بنحو 10 بالمئة في الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين، وهو مؤشر على قدرة الجسم على استخدام الأوكسجين أثناء الجهد البدني، في حين لم يُسجل تغير يُذكر لدى المجموعة الأخرى.

كما أظهرت المجموعة التي تلقت العلاج تحسناً في مؤشرات إضافية، من بينها المسافة التي يستطيع المريض قطعها خلال اختبار المشي لمدة ست دقائق، والقدرة على تحمل المجهود البدني.

وأوضح الباحثون أن النتائج تعزز أهمية دراسة دور تعويض نقص الحديد في تحسين القدرة الوظيفية لدى مرضى قصور القلب، مشيرين إلى الحاجة لإجراء تجارب أوسع لتقييم مدى استمرار هذه الفوائد على المدى الطويل، نظراً إلى العدد المحدود للمشاركين في الدراسة.

ويُعدّ تسريب الحديد الوريدي إجراءً طبياً يُستخدم لتعويض نقص الحديد في الجسم، من خلال إعطائه مباشرة إلى مجرى الدم عبر أحد الأوردة، بدلاً من تناوله على شكل أقراص، ويُلجأ إليه في حالات لا تكون فيها مكملات الحديد الفموية كافية أو مناسبة، أو عندما تستدعي الحالة تعويض النقص بجرعات محددة تحت إشراف طبي.

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