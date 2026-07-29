إزهار نادر لزهرة “تيتان أروم” العملاقة في اليابان

طوكيو-سانا

شهدت الحديقة النباتية التجريبية في مدينة تسوكوبا اليابانية تفتح زهرة تيتان أروم العملاقة، المعروفة باسم “زهرة الجثة” بسبب رائحتها النفاذة، في ظاهرة نادرة استقطبت اهتمام الزوار والمهتمين بعالم النبات.

وذكرت صحيفة News Tsukuba اليابانية أول أمس أن الزهرة، المنتمية إلى فصيلة القلقاس، تفتحت في الثالث والعشرين من تموز الجاري، وبلغ ارتفاعها نحو مترين و38 سنتيمتراً، لتعد من أكبر الأزهار في العالم.

وأوضح القائمون على الحديقة النباتية، التابعة للمتحف الوطني الياباني للطبيعة والعلوم، أن نبات تيتان أروم يزهر عادة خلال ساعات الليل، إلا أن هذه النبتة شهدت حالة استثنائية بعدما بدأت عملية التفتح خلال ساعات النهار.

وتتميز زهرة تيتان أروم بندرة إزهارها وضخامتها، فضلاً عن انبعاث رائحة تشبه رائحة المواد المتحللة، وهي وسيلة طبيعية لجذب الحشرات الملقحة، فيما لا تستمر فترة تفتحها سوى وقت قصير قبل أن تعود إلى مرحلة السكون.

وتحظى هذه النبتة باهتمام واسع في الحدائق النباتية حول العالم، إذ قد يستغرق إزهارها الأول سنوات عدة، ما يجعل كل عملية تفتح لها حدثاً نباتياً نادراً يجذب الباحثين والزوار على حد سواء.

