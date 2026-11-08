لماذا تتغير ألوان بعض الأشجار قبل غيرها في الخريف؟

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن التوازن بين العناصر الغذائية داخل أوراق الأشجار يؤدي دوراً مهماً في تحديد توقيت شيخوختها وتغير ألوانها خلال فصل الخريف، إذ يرتبط ارتفاع نسبة النيتروجين إلى الفوسفور بتسارع هذه العملية، في حين يرتبط ارتفاع نسبته إلى البوتاسيوم بتأخرها.

وذكر موقع «فيز أورغ» العلمي، في تقرير نشره أمس الأول، أن الدراسة التي قادها باحثون من كلية نيكولاس للبيئة بجامعة ديوك الأمريكية، ونُشرت في مجلة «Nature Communications»، اعتمدت على تحليل بيانات 25 غابة أمريكية، بهدف تحديد تأثير توازن العناصر الغذائية في توقيت شيخوخة الأوراق وتغير ألوانها.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع نسبة النيتروجين مقارنة بالفوسفور ارتبط ببدء شيخوخة الأوراق مبكراً في 20 غابة، بصرف النظر عن الاختلافات المناخية والارتفاعات الجغرافية وأنواع الأشجار، بينما ارتبط ارتفاع نسبة النيتروجين إلى البوتاسيوم بتأخر هذه العملية.

وبيّنت الدراسة أن العناصر الغذائية، ولا سيما النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، تؤدي وظائف حيوية داخل الأوراق، إذ تسهم في إنتاج الكلوروفيل المسؤول عن اللون الأخضر، وفي عمليات التمثيل الضوئي ونقل السكريات، مشيرة إلى أن اختلال التوازن بينها قد يؤثر في هذه العمليات ويسرّع شيخوخة الأوراق وتغير لونها.

واستخدم الباحثون تقنيات الاستشعار عن بُعد وبيانات شبكة المرصد البيئي الوطني الأمريكي، لتحليل الضوء المنعكس والممتص من مظلات الأشجار وتقدير محتواها من العناصر الغذائية، ما أتاح دراسة مساحات واسعة من الغابات دون الاقتصار على جمع عينات الأوراق وتحليلها مخبرياً.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة قد تسهم في تحسين التنبؤ بمواعيد تغير ألوان الخريف وتساقط الأوراق، فضلاً عن الاستفادة منها في تطوير إدارة الأسمدة بالمحاصيل والبساتين، من خلال مراعاة التوازن بين العناصر الغذائية وتأثيره في نمو النباتات ومراحلها الموسمية.

وتكتسب هذه النتائج أهمية بيئية، نظراً إلى ارتباط توقيت شيخوخة الأوراق وتساقطها بمدة استمرار الأشجار في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي عبر التمثيل الضوئي، وما لذلك من تأثير في دورة الكربون والتوازن البيئي للغابات.