سيدة تركية تفقد كيلوغراماً من الذهب بعد رميه بالخطأ في القمامة

أنقرة-سانا

تسببت واقعة غير متوقعة في خسارة سيدة تركية كيلوغراماً من الذهب، بعد أن قامت برمي كيس قمامة دون أن تدرك أنه يحتوي على مدخرات عائلية تُقدّر قيمتها بأكثر من 6 ملايين ليرة تركية (نحو 133 ألف دولار).

وذكر موقع TR Haber الإخباري التركي، أمس السبت، أن الحادثة وقعت في منطقة أكجالار بولاية بورصة، حيث أقدمت السيدة على التخلص من كيس القمامة، ليتبين لاحقاً أنه كان يحتوي على كميات من الذهب جُمعت على مدى سنوات بهدف شراء منزل.

وبحسب الموقع، سارعت العائلة بعد اكتشاف الواقعة إلى إبلاغ الشرطة والسلطات المحلية، التي باشرت عمليات بحث للتحقق من مصير الذهب المفقود، وسط احتمال نقله إلى مكب النفايات أو العثور عليه من قبل أحد عمال فرز القمامة.

ونقل الموقع عن رب الأسرة سيدير كورناز قوله: “إن زوجته ألقت الكيس عن طريق الخطأ أثناء التنظيف، معتقدة أنه نفايات منزلية عادية، ما أدى إلى فقدان المدخرات بشكل مفاجئ”.

وأضاف: إن الجهات المختصة بدأت بمراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، في محاولة لتتبع مسار النفايات وتحديد مصير الذهب، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كان قد نُقل إلى المكب أو عُثر عليه لاحقاً.

وتعكس هذه الحادثة حجم الخسائر التي قد تنجم عن لحظات غير متوقعة أو أخطاء بسيطة، ما يسلّط الضوء على أهمية الحذر في التعامل مع الممتلكات والمدخرات، وخاصةً تلك ذات القيمة العالية، في وقت تواصل فيه السلطات التركية تحقيقاتها لتحديد مصير الذهب المفقود.