ثلاث سنوات للعثور على الحب.. تطبيق صيني يَعِد بإعادة أموالك إن لم تتزوج

بكين-سانا

أطلق تطبيق صيني جديد للتوفيق بين الراغبين بالزواج عرضاً غير تقليدي، يقضي بإعادة رسوم الاشتراك كاملة للمستخدمين الذين لا يتمكنون من الزواج خلال ثلاث سنوات من انضمامهم إليه، في خطوة تهدف إلى ربط نجاح الخدمة بتحقيق هدف المستخدمين في العثور على شريك حياة.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن تطبيق «ليانغبي إيه آي» (Liangpei AI)، الذي بدأ العمل في تموز الماضي، يتقاضى رسماً سنوياً قدره 2000 يوان صيني، أي نحو 300 دولار، مع التعهد بإعادته كاملاً إذا بقي المشترك دون زواج بعد ثلاث سنوات.

ويعتمد التطبيق على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المستخدمين واهتماماتهم وتفضيلاتهم، بهدف اقتراح أشخاص تتوافق صفاتهم وتطلعاتهم مع مواصفات الشريك الذي يبحثون عنه، في محاولة لجعل عملية التعارف أكثر ارتباطاً بالزواج والاستقرار الأسري.

ويختلف العرض عن نماذج الاشتراك التقليدية في تطبيقات التعارف، إذ يربط استرداد الرسوم بعدم إتمام الزواج خلال مدة محددة، بدلاً من الاكتفاء بتوفير خدمات التواصل والتعارف.