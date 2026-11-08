مخلفات السماق تتحول إلى مادة واعدة لتنقية المياه من الفلوريد

بكين-سانا

طوّر باحثون صينيون مادة مركبة مسامية من مخلفات نبات السماق الغازي، أظهرت قدرة عالية على إزالة الفلوريد من المياه الملوثة، في ابتكار يجمع بين معالجة تلوث المياه، والاستفادة من المخلفات النباتية وتحويلها إلى مواد ذات استخدامات بيئية.

وذكر موقع «Newswise» العلمي أمس السبت، أن باحثين من جامعة نورث إيست نورمال الصينية استخدموا مخلفات نبات السماق (Rhus typhina) لإنتاج مادة كربونية مسامية، عززوها بجسيمات نانوية من أكسيد المغنيسيوم، لتكوين مركب يجمع بين خصائص المادتين في التقاط الفلوريد واحتجازه.

ويُعد ارتفاع تركيز الفلوريد في مياه الشرب مشكلة صحية، إذ قد يؤدي التعرض المفرط له على مدى طويل إلى تفلور الأسنان، الذي يسبب ظهور بقع وتغيرات في مينا الأسنان، أو تفلور الهيكل العظمي، الذي قد يترافق مع آلام وتيبس المفاصل وتشوهات العظام في الحالات الشديدة، رغم أهمية الفلوريد بتراكيز مناسبة في الوقاية من تسوس الأسنان.

وأظهرت التجارب المخبرية أن غراماً واحداً من المادة المركبة استطاع التقاط نحو 469.64 ملليغراماً من الفلوريد عند درجة حرارة 25 درجة مئوية، كما حافظت المادة على أداء مستقر ضمن نطاق من درجات الحموضة يتراوح بين 5 و11.

وأرجعت التحليلات هذه الكفاءة إلى البنية المسامية للمادة، التي توفر مواقع تفاعلية متعددة، فضلاً عن التفاعلات الكيميائية بين الفلوريد والمركبات المحتوية على المغنيسيوم، بما يساعد على التقاطه واحتجازه.

وأوضحت الدراسة أن المادة المركبة حققت كفاءة أعلى من مكوناتها عند اختبارها بصورة منفصلة، إلا أن قدرتها على إزالة الفلوريد تأثرت بارتفاع تركيز البيكربونات وزيادة القوة الأيونية للمياه، ما يشير إلى أهمية التركيب الكيميائي للمياه في تحديد فاعلية المعالجة.

ويبرز هذا البحث إمكانية توظيف المخلفات النباتية، ولا سيما الناتجة عن النباتات الغازية، في إنتاج مواد ذات قيمة تطبيقية، بما يدعم تطوير أساليب أكثر استدامة لمعالجة المياه والحد من التلوث البيئي.