بعد 35 عاماً من الغياب.. مقطع فيديو يعيد صينية إلى عائلتها

بكين-سانا

تمكنت امرأة صينية من العثور على عائلتها بعد 35 عاماً من فقدانها وهي طفلة، إثر انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعاد فتح ملف البحث، قبل أن تؤكد فحوص الحمض النووي صلة القرابة بينها وبين أفراد أسرتها.

وذكر موقع ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصيني أمس الأربعاء أن المرأة، وتدعى كوي نينغ، التقت والدتها وشقيقتها في السابع من تموز الجاري بمدينة ييلان في مقاطعة قوانغشي، بعد رحلة بحث استمرت أكثر من ثلاثة عقود.

وتعود القصة إلى عام 1991، عندما كانت كوي في الثانية من عمرها، إذ فقدت والدها أثناء وجودها معه في سوق للخضراوات بعد أن ابتعدت عنه وسط الازدحام، وعثرت عليها امرأة كانت في السوق، وحاولت الوصول إلى أسرتها من دون جدوى، قبل أن تتولى رعايتها وتربيتها.

واستمرت محاولات البحث عن عائلتها على مدى سنوات، إلى أن نشرت مجموعة تطوعية صينية متخصصة في لم شمل الأسر، تعرف باسم Baby Back Home، مقطع فيديو يروي قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نيسان الماضي.

وشاهدت شقيقة كوي الفيديو ولاحظت تشابهاً بين تفاصيله وقصة شقيقتها المفقودة، ما دفعها إلى التواصل مع الفريق التطوعي، لتجرى بعد ذلك فحوص الحمض النووي التي أكدت صلة القرابة بينهما.

وشهد السابع من تموز لقاء كوي بوالدتها وشقيقتها، لتنتهي بذلك رحلة بحث استمرت 35 عاماً، أعادت لمّ شمل الأسرة بعد عقود من الغياب.