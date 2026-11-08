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جزيئات خفية في الدم.. هل تحمل مفتاحاً جديداً لعلاج تسمم الحمل؟

photo 2026 11 08 12 16 27 جزيئات خفية في الدم.. هل تحمل مفتاحاً جديداً لعلاج تسمم الحمل؟
فريق من جامعة رايت ستيت خلال تحديد الأسباب المحتملة لتسمم الحمل المبكر-موقع جامعة رايت ستيت

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن دور محتمل لجزيئات دقيقة يفرزها الجسم في الإصابة بتسمم الحمل، في نتائج قد تمهد لتطوير أساليب علاجية جديدة تستهدف هذه الجزيئات وتحد من تأثيراتها في الأوعية الدموية.

وذكرت جامعة رايت ستيت الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أول أمس، أن الدراسة التي أجراها باحثون منها، ونُشرت في مجلة «Hypertension» العلمية خلال أيلول الماضي، أظهرت وجود مستويات مرتفعة من هذه الجزيئات في دماء النساء المصابات بتسمم الحمل، مشيرة إلى قدرتها على التأثير في وظائف الأوعية الدموية.

وأوضحت التجارب أن خفض مستويات هذه الجزيئات، ساعد على تحسين أداء الخلايا المسؤولة عن الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية، ما يشير إلى احتمال إسهام ارتفاعها في تطور الحالة.

ويرى الباحثون أن استهداف هذه الجزيئات والتخلص من كمياتها الزائدة، قد يشكل نهجاً علاجياً واعداً في المستقبل، بدلاً من الاقتصار على التعامل مع ارتفاع ضغط الدم المصاحب لتسمم الحمل.

ولا تزال النتائج في مراحلها الأولية، إذ أُجريت التجارب في المختبر، ويواصل الباحثون دراسة إمكانية تطوير علاجات آمنة تستند إليها ويمكن استخدامها خلال فترة الحمل.

وقد تسهم هذه النتائج في توسيع فهم الآليات المرتبطة بتسمم الحمل، وفتح المجال أمام أبحاث جديدة للحد من مخاطره على الأم والجنين.

وتسمم الحمل حالة صحية قد تصيب المرأة خلال الحمل، وغالباً بعد الأسبوع العشرين، وتترافق مع ارتفاع ضغط الدم، وقد تؤثر في وظائف أعضاء حيوية لدى الأم، مثل الكلى والكبد، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة في نمو الجنين.

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