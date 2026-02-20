ميتا توقف موقع «ماسنجر» المستقل اعتباراً من نيسان المقبل

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «ميتا» عزمها إغلاق الموقع الإلكتروني المستقل لتطبيق «ماسنجر» بشكل رسمي اعتباراً من نيسان 2026، في خطوة أثارت موجة استياء بين المستخدمين.

وذكرت الشركة عبر صفحة المساعدة الخاصة بها، بحسب ما أورده موقع «تك كرانش» التقني، أن الموقع لن يكون متاحاً بعد نيسان 2026، موضحةً أن المستخدمين سيتمكنون من إرسال واستقبال الرسائل عبر تسجيل الدخول إلى حساباتهم على «فيسبوك»، فيما سيقتصر استخدام «ماسنجر» دون حساب «فيسبوك» على تطبيق الهاتف المحمول فقط.

وأشارت «ميتا» إلى أنه يمكن للمستخدمين استعادة سجل الدردشة على أي منصة باستخدام رقم التعريف الشخصي (PIN) الذي جرى إدخاله عند إنشاء نسخة احتياطية للمحادثات لأول مرة، مع إمكانية إعادة تعيين الرقم في حال نسيانه.

ويأتي القرار بعد أشهر من إغلاق «ميتا» تطبيقات «ماسنجر» المستقلة لأجهزة الكمبيوتر العاملة بنظامي «ويندوز» و«ماك»، حيث كانت الشركة قد بدأت بالفعل بإعادة توجيه مستخدمي تطبيق سطح المكتب إلى موقع «فيسبوك» لمتابعة استخدام خدمة المراسلة بدلاً من موقع «ماسنجر» المنفصل.

يُذكر أن «ماسنجر» أُطلق عام 2008 تحت اسم «فيسبوك شات»، قبل أن يتحول إلى تطبيق مستقل عام 2011، فيما أزالت الشركة عام 2014 ميزة المراسلة من تطبيق «فيسبوك» الرئيسي لدفع المستخدمين نحو «ماسنجر»، ثم عادت ودمجت الخدمة مجدداً ضمن التطبيق الأساسي في عام 2023.