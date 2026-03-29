اكتشاف فطر نادر يشبه اللسان لأول مرة في بريطانيا يؤكد أهمية المحميات الطبيعية

أُعلن في بريطانيا عن اكتشاف نوع نادر من الفطريات يشبه اللسان، وذلك للمرة الأولى في البلاد، حيث عُثر على فطر “ميكروغلوسوم سيانوبيسيس” داخل محمية “كينغلي فيل” في مقاطعة ويست ساسكس جنوب إنكلترا، واعتبره مختصون دليلاً على الأهمية البيئية الكبيرة للمحميات الطبيعية، وهو ثاني توثيق لهذا النوع على مستوى أوروبا.

وذكرت صحيفة الغارديان أن الاكتشاف جاء على يد المهتمة بعلم الفطريات ليز فروست، التي عثرت عليه خلال جولة استكشافية في غابات الطقسوس القديمة داخل المحمية، مشيرةً إلى أنها لم تكن تدرك حينها أنها تسجل أول ظهور لهذا النوع في المملكة المتحدة.

ويتميز هذا الفطر بصغر حجمه، إذ يتراوح ارتفاعه بين 45 و55 ميليمتراً، كما يصعب رصده بسبب قدرته على التمويه بين الطحالب وبقايا الأوراق، ويأخذ شكلاً يشبه الألسنة الصغيرة الخارجة من التربة، فيما تُعد قاعدته ذات اللون الأزرق المائل إلى السماوي السمة الأبرز التي تميّزه عن غيره من فطريات “لسان الأرض”.

وأكدت الجهات البيئية في بريطانيا أن وجود هذا النوع من الفطريات يُعد مؤشراً على جودة الموائل الطبيعية، إذ يرتبط ظهوره ببيئات عشبية بكر، وتربة غابات مستقرة منذ فترات طويلة، وهي بيئات باتت نادرة نتيجة التغيرات في استخدام الأراضي والتأثيرات البشرية.

يُذكر أن هذا الفطر سُجل لأول مرة عالمياً في إسبانيا عام 2009، ما يجعل اكتشافه في بريطانيا إضافة علمية مهمة تعزز الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية.