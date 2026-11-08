أربعة مكعبات روبيك وميل من الجري.. بريطاني يسجل رقماً قياسياً في غينيس

لندن-سانا

سجل البريطاني جورج شولِي رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما تمكن من حل أربعة مكعبات روبيك وقطع مسافة ميل كامل خلال خمس دقائق وتسع ثوانٍ و25 جزءاً من الثانية، في تحدٍ جمع بين المهارة الذهنية والسرعة البدنية.

وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني أول أمس، أن شولِي نفذ التحدي في 12 تشرين الأول الماضي، في مدرسة سنترال تك الثانوية بمدينة تورونتو الكندية.

وقامت فكرة التحدي على حل مكعب روبيك قبل الانطلاق في كل دورة حول مضمار للجري يبلغ طوله 400 متر، وتكرار ذلك أربع مرات لإكمال مسافة الميل، التي تعادل نحو 1.6 كيلومتر، مع استمرار احتساب الوقت طوال التحدي.

وتمكن شولِي من إنجاز المراحل الأربع ضمن الزمن القياسي، رغم ما يتطلبه التحدي من تركيز وسرعة في حل المكعبات بالتزامن مع الجري، فضلاً عن الظروف الجوية العاصفة التي رافقت المحاولة.

ولم يكن هذا الإنجاز الأول لشولِي في موسوعة غينيس، إذ سبق له تسجيل أرقام قياسية في حل مكعبات روبيك أثناء التزلج على لوح التزلج، كما تمكن من حل 6931 مكعباً خلال 24 ساعة.

وتشهد موسوعة غينيس باستمرار تسجيل تحديات تجمع بين القدرات الذهنية والبدنية، في محاولات لاختبار حدود المهارة والسرعة والتحمل.