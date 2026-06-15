علماء يطوّرون تقنية لإنتاج بلاستيك حيوي من نشاء البطاطا باستخدام بكتيريا معدّلة خلال 24 ساعة

مدريد-سانا

تمكّن باحثون من جامعة برشلونة في إسبانيا، بالتعاون مع فريق علمي دولي، من تطوير طريقة مبتكرة لإنتاج بلاستيك حيوي قابل للتحلل باستخدام بكتيريا معدلة وراثياً، تعتمد على نشاء البطاطا كمادة أولية، في خطوة تُعد تقدماً مهماً في مجال المواد المستدامة والحد من النفايات البلاستيكية.

ووفق ما أورد موقع “Phys.org” العلمي في تقرير له أول أمس، استخدم الفريق البحثي سلالة معدلة من بكتيريا Bacillus subtilis لإنتاج بوليمر حيوي يُعرف باسم Polyhydroxybutyrate (PHB)، انطلاقاً من نشاء البطاطا غير المعالج، وذلك عبر عملية تخمير حيوي متكاملة، يمكن إنجازها خلال نحو 24 ساعة في ظروف مخبرية محسّنة.

وأظهرت النتائج أن العملية تعتمد على إعادة برمجة المسارات الأيضية داخل البكتيريا باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية وأدوات التحرير الجيني الحديثة، ما أتاح تحويل النشاء مباشرة إلى بوليمر حيوي عالي النقاء يتمتع بخصائص تنافس المواد البلاستيكية التقليدية.

وبيّنت الدراسة أن المادة الناتجة تتمتع بقدرة على التحلل الحيوي الكامل، إلى جانب كفاءة إنتاجية مرتفعة في البيئات المخبرية، حيث تم تسجيل تراكم ملحوظ للبوليمر داخل الخلايا البكتيرية مع الحفاظ على معدلات نمو وإنتاج مستقرة.

كما أشار الباحثون إلى أن الاعتماد على نشاء البطاطا، بوصفه مورداً زراعياً متوفراً ومنخفض التكلفة، يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية لهذه التقنية، ويفتح المجال أمام تقليل الاعتماد على المواد الأولية المشتقة من النفط في صناعة البلاستيك.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود العلمية المتسارعة لتطوير بدائل مستدامة للبلاستيك التقليدي، عبر توظيف التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية لتحويل المواد الزراعية منخفضة التكلفة إلى بوليمرات قابلة للتحلل.