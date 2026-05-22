عودة ملحق آبل الشهير Hikawa Grip Stand مع تحسينات في التصميم وإمكانية الوصول

واشنطن-سانا

أعادت شركة آبل طرح أحد أشهر ملحقات MagSafe بعد نفاد كمياته خلال فترة قصيرة من إطلاقه الأول، في خطوة تعكس اهتمام الشركة المتزايد بتطوير تجربة الاستخدام وتعزيز ميزات إمكانية الوصول لمستخدمي هواتف آيفون.

ووفقاً لما نقل الموقع الإلكتروني للشركة اليوم الجمعة، فإن الملحق الجديد المعروف باسم “Hikawa Grip Stand” صُمم ليمنح المستخدمين طريقة أكثر راحة وأماناً في حمل الهاتف، إضافة إلى إمكانية استخدامه كحامل أفقي أو عمودي لمشاهدة المحتوى بسهولة، مع اعتماد نظام تثبيت مغناطيسي متوافق مع تقنية MagSafe.

ويأتي هذا الملحق من تصميم المصممة الصناعية بيلي هيكاوا المقيمة في لوس أنجلوس، حيث يعتمد على هيكل مرن ومريح يناسب مختلف طرق الإمساك بالهاتف، مع تركيز خاص على المستخدمين الذين يعانون صعوبات حركية أو ضعفاً في التحكم باليدين.

كما أوضحت آبل أن تطوير التصميم جاء بعد الاستماع لآراء مستخدمين ضمن مبادراتها في مجال إمكانية الوصول، حيث تم تصنيع الملحق من السيليكون الناعم عالي الجودة، مع سهولة في التركيب والإزالة دون تعقيد.

وكانت آبل قد كشفت عن الملحق لأول مرة خلال فعالية احتفالية بمرور 40 عاماً على تقنيات إمكانية الوصول، قبل أن ينفد سريعاً نتيجة الإقبال الكبير عليه، لتعيد الشركة إطلاقه لاحقاً بالتعاون مع شركة PopSockets مع توسيع نطاق توفره عالمياً.