فيتنام: مصرع 51 شخصاً وإصابة 164 في حصيلة جديدة للإعصار بوالوي

هانوي-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار “بوالوي” في فيتنام إلى 51 حالة وفاة و 164 إصابةً، في حصيلة جديدة أعلنتها اليوم السلطات الفيتنامية، بينما بلغت قيمة الخسائر المادية 603 ملايين دولار.

وأشارت حصيلة سابقة للإعصار الذي ترافق مع فيضانات واسعة، نشرت أول أمس، إلى مصرع 19 شخصاً.

وأوضحت الوكالة الفيتنامية لإدارة الكوارث في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن الإعصار ألحق أضراراً جسيمة بالطرق والمدارس والشركات، وتسبب في أعطال بشبكة الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عشرات الآلاف من الأسر.

وكان الإعصار “بوالوي” اجتاح الفلبين الأسبوع الماضي، متسبباً بإجلاء أكثر من 433 ألفاً من منازلهم، قبل أن يتجه نحو بحر الصين الجنوبي.

