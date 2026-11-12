ابتكار علمي يرسم خرائط دقيقة لمستقبلات الخلايا لتطوير أدوية أقل آثاراً جانبية

مدريد-سانا

طور باحثون في مركز تنظيم الجينوم في إسبانيا طريقة جديدة لرسم خرائط وظيفية دقيقة لعائلة من البروتينات الموجودة على سطح الخلايا، تُعرف باسم المستقبلات المقترنة بالبروتين ج، في خطوة قد تسهم في تطوير أدوية أكثر دقة وأقل آثاراً جانبية لعلاج أمراض الربو والقلب والحساسية والاكتئاب.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي اليوم الخميس، أن الدراسة المنشورة في مجلة «Nature Structural & Molecular Biology» ركزت على مستقبل بيتا-2 الأدريناليني، الذي يؤدي دوراً في إرخاء العضلات المحيطة بالممرات الهوائية، وتستهدفه أدوية شائعة الاستخدام في علاج الربو، إذ أنشأ الباحثون نحو 7500 نسخة معدلة من هذا المستقبل، واختبروها في خلايا بشرية، وأجروا أكثر من 150 ألف قياس لدراسة تأثير التعديلات في وظيفته.

وأظهرت النتائج وجود مواقع تحكم في البروتين لم تكن معروفة سابقاً، يمكن أن تساعد في فهم كيفية استجابة المستقبلات للأدوية، وتحديد الأجزاء التي يمكن استهدافها لتحسين دقة تأثير الدواء والحد من تفاعله مع مستقبلات أخرى متشابهة، وهو ما قد يقلل بعض الآثار الجانبية المرتبطة بالأدوية التي تستهدف هذه البروتينات.

واختبر الفريق البحثي الطريقة نفسها على بروتين آخر يشارك في تنظيم توازن السوائل في الكلى، ما يشير إلى إمكانية تطبيق هذا النهج على أنواع إضافية من المستقبلات والبروتينات.

وأوضح الباحثون أن هذه الطريقة توفر معلومات وظيفية تفصيلية عن البروتين، تتجاوز معرفة بنيته ثلاثية الأبعاد، إذ تساعد على التنبؤ بتأثير التغييرات التي تطرأ على أجزائه في استجابة الخلايا، الأمر الذي قد يدعم تصميم أدوية تستهدف مواقع محددة بدقة أكبر.

وتضم عائلة المستقبلات المقترنة بالبروتين ج نحو 800 نوع في جسم الإنسان، وتؤدي دوراً أساسياً في نقل الإشارات إلى داخل الخلايا، من خلال التفاعل مع مواد كيميائية وهرمونات، مثل الأدرينالين والهيستامين والسيروتونين، كما تستهدف نحو ثلث الأدوية المعتمدة هذه العائلة البروتينية.

ويعمل الباحثون على توسيع نطاق الخرائط الوظيفية لتشمل مزيداً من أفراد هذه العائلة، بما يعزز فهم آليات عمل الأدوية الحالية ويدعم تطوير علاجات أكثر دقة وفعالية في المستقبل.