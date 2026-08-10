سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض تستعد للعودة إلى موطنها بعد إنقاذها في بريطانيا

لندن-سانا

تستعد سلحفاة بحرية نادرة من نوع كيمب ريدلي للعودة إلى موطنها الطبيعي في خليج المكسيك، بعد نحو ثلاث سنوات على العثور عليها في حالة صحية حرجة على أحد شواطئ جزيرة أنغلزي شمال ويلز، في المملكة المتحدة حيث خضعت للعلاج وإعادة التأهيل في مركز متخصص بالحياة البحرية.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن السلحفاة التي أطلق عليها اسم «روسي» ستخوض رحلة جوية تمتد لنحو 5 آلاف ميل عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة، قبل استكمال إجراءات إعادتها إلى البرية وإطلاقها في موطن نوعها في خليج المكسيك، وذلك بعد حصول مركز «أنغلزي سي زوو» على التراخيص اللازمة.

وعُثر على «روسي» في كانون الأول عام 2023 على أحد شواطئ جزيرة أنغلزي، بعدما جرفتها التيارات البحرية بعيداً عن موطنها الطبيعي، وكانت تعاني من انخفاض حاد في درجة حرارة جسمها، ما استدعى نقلها إلى المركز لتلقي العلاج والرعاية.

وتعد سلحفاة كيمب ريدلي من أكثر السلاحف البحرية تعرضاً لخطر الانقراض، ويتركز موطنها في خليج المكسيك والمياه الساحلية قبالة أميركا الشمالية، فيما يمكن للتيارات البحرية أن تحمل صغارها لمسافات بعيدة إلى مناطق لا تناسبها، بما فيها المياه المحيطة بالجزر البريطانية.