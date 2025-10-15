تلغرام يطلق تحديثاً جديداً للتعليقات المباشرة على مكالمات الفيديو

تاغرام تلغرام يطلق تحديثاً جديداً للتعليقات المباشرة على مكالمات الفيديو

دبي-سانا

أعلن تطبيق المراسلة تلغرام عن إطلاق تحديث جديد يتيح للمستخدمين إرسال تعليقات مباشرة ورموز تعبيرية متحركة أثناء المكالمات الجماعية ومحادثات الفيديو، مع ظهورها مؤقتاً على الشاشة، دون مقاطعة سير المحادثة.

ويشمل التحديث أيضاً أدوات جديدة لإدارة جهات الاتصال، مثل إضافة ملاحظات خاصة واقتراح أعياد الميلاد، كما يوفر لمشتركي تلغرام بريميوم خيارات لتخصيص الملف الشخصي واستخدام خلفيات ورموز من الهدايا المستلمة، إضافة إلى تحسين وظائف روبوتات الذكاء الاصطناعي لدعم المحادثات المترابطة وبث الردود فور إنشائها.

ويعتبر تلغرام من أبرز تطبيقات المراسلة الفورية عالمياً، مع شهرة واسعة بين المستخدمين الباحثين عن الخصوصية وسرعة الأداء، على مدار السنوات الماضية.

