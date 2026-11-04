غوغل تطلق تطبيقاً يحوّل بيانات المستخدمين إلى قصص مصورة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

تعمل شركة غوغل على توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الرقمية، من خلال تطبيقها التجريبي «Dreambeans» الذي يحوّل المعلومات الشخصية المرتبطة بحساب المستخدم إلى قصص مصورة ومشاهد متحركة، مستنداً إلى اهتماماته وأنشطته، دون الحاجة إلى كتابة أوامر نصية في كل مرة.

وذكر موقع «TechCrunch» التقني، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن غوغل وسّعت إتاحة التطبيق ليشمل الهند، بعد إطلاقه في الولايات المتحدة، لتصبح الهند أول سوق خارجها يحصل على التطبيق، الذي يدعم 13 لغة محلية إلى جانب الإنكليزية، ويتوفر على نظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس»، على أن تطلقه تباعاً في عدة دول.

ويعتمد التطبيق على المعلومات التي يتيح المستخدم الوصول إليها من خدمات غوغل، مثل «Gmail» و«Calendar» و«Photos» و«Search» و«YouTube» و«Gemini»، لتحليل اهتماماته وأنشطته وإنشاء قصص ورسوم تعكس جوانب من حياته اليومية، مع إمكانية إنتاج مشاهد متحركة باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي «Veo».

ويتيح «Dreambeans» للمستخدم اختيار الخدمات التي يرغب في ربطها بالتطبيق أو فصلها، فضلاً عن حذف بياناته أو تحديد موضوعات لا يريد أن تتناولها القصص، وتختلف آلية عمله عن تطبيقات المحادثة التقليدية، إذ ينشئ محتوى شخصياً دون انتظار طلب مباشر من المستخدم.

ويأتي التطبيق في إطار توجه شركات التكنولوجيا نحو تطوير تجارب رقمية أكثر تخصيصاً بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مع إبراز أهمية الموازنة بين الاستفادة من البيانات الشخصية وحماية خصوصية المستخدمين.