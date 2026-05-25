عمل فني تفاعلي ضخم يحوّل جسر “بون نوف” إلى تجربة بصرية في باريس

باريس-سانا

حوّل الفنان الفرنسي جي آر جسر “بون نوف”، أقدم جسور العاصمة الفرنسية باريس، إلى عمل فني تفاعلي ضخم يمزج بين الفن المعاصر والتجارب البصرية الغامرة، عبر تركيب يمتد فوق نهر السين بتصميم مستوحى من الكهوف الصخرية.

وذكرت شبكة CNN في تقرير أول أمس، أن العمل الفني يتضمن هيكلاً منفوخاً بطول نحو 120 متراً وارتفاع يصل إلى 18 متراً، صُمم ليحوّل الجسر إلى نفق بصري يحاكي المحاجر الجيرية، مع تجهيزات داخلية توفر تجربة حسية متكاملة لزوار المكان.

وأوضح الفنان عبر حسابه على منصة “إنستغرام” أن المشروع يأتي تكريماً للفنانين كريستو وجان-كلود، اللذين نفذا مشروع تغليف جسر “بون نوف” عام 1985، مشيراً إلى أن الأعمال التحضيرية انطلقت في الثاني عشر من أيار الجاري بالتعاون مع فرق فنية متخصصة.

وبيّنت التقارير أن العمل الفني سيفتح أبوابه مجاناً أمام الزوار على مدار الساعة خلال الفترة الممتدة بين السادس والثامن والعشرين من حزيران 2026، دون أي تمويل من الأموال العامة.

ويُعد جسر “بون نوف” من أبرز المعالم التاريخية في باريس، فيما يواصل الفنانون المعاصرون توظيف الفضاءات العامة والمعالم التراثية لتحويلها إلى تجارب فنية مفتوحة أمام الجمهور.