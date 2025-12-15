مترو شنتشن في الصين يستعين بكلب روبوتي لمرافقة الركاب المكفوفين

بكين-سانا

أطلق مترو شنتشن في الصين أول برنامج تجريبي لكلب الإرشاد الذكي المسمى “شياو سوان”، في خطوة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل تنقّل المكفوفين وضعاف البصر داخل شبكة المترو.

وذكرت صحيفة الشعب الصينية اليومية أن “شياو سوان” يمتلك قدرة على تخطيط مساره بشكل آلي، وتقديم إرشاد دقيق، وتفادي العوائق باستخدام الأوامر الصوتية الصادرة عن الركاب، ما يساعدهم على الوصول إلى وجهاتهم بأمان وسلاسة.

وأوضح المسؤول عن مترو شنتشن أن الفريق المتخصص سيرافق الكلب الروبوتي خلال الشهر الأول من المرحلة التجريبية لضمان سلامة المستخدمين، فيما سيُشغل النظام بشكل تلقائي بعد نجاح الاختبارات، تمهيداً لتعميمه لاحقاً في عدد من محطات المترو المختارة.

وتعد شبكة مترو شنتشن الأكبر في الصين، ومع انتشار الكلاب الإرشادية الذكية في التجارب العملية، يُتوقع أن تسهم هذه التقنية في تحسين تجربة التنقل اليومي للمكفوفين، وتقليل الاعتماد على المساعدة البشرية المباشرة، مع تعزيز السلامة والكفاءة في النقل الحضري.