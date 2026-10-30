واتساب يختبر إضافة صورة غلاف أفقية إلى الملفات الشخصية

واشنطن-سانا

بدأ تطبيق التراسل الفوري «واتساب» اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة صورة غلاف أفقية إلى ملفاتهم الشخصية، في إطار تطوير خيارات التخصيص وإتاحة مزيد من الوسائل للتعبير عن اهتماماتهم.

وذكر موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق اليوم الجمعة، أن الميزة ظهرت في النسخة التجريبية من «واتساب» لنظام التشغيل أندرويد، وتسمح للمستخدم باختيار صورة أفقية تظهر أعلى صفحة إعدادات التطبيق، وفي الملف الشخصي، وكذلك في شاشة معلومات المحادثة التي يطلع عليها الآخرون.

وتوفر الميزة إمكانية اختيار صورة الغلاف بصورة مستقلة عن الصورة الشخصية المعتادة، مع التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدتها من خلال إعدادات الخصوصية، بما يتيح للمستخدمين إدارة ظهور صورهم ومعلوماتهم الشخصية.

ومن شأن هذه الإضافة أن توسع خيارات تخصيص الملفات الشخصية وتجعلها أكثر تعبيراً عن اهتمامات أصحابها، فيما لم يحدد التطبيق موعداً لإتاحتها لجميع المستخدمين أو إطلاقها رسمياً.