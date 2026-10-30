الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: واتساب يختبر إضافة صورة غلاف أفقية إلى الملفات الشخصية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

واتساب يختبر إضافة صورة غلاف أفقية إلى الملفات الشخصية

A2FEBOJ3W5NPBAUM6QQUMIHYXY واتساب يختبر إضافة صورة غلاف أفقية إلى الملفات الشخصية
أيقونة تطبيق واتساب تظهر على شاشة هاتف ذكي-Reuters

واشنطن-سانا

بدأ تطبيق التراسل الفوري «واتساب» اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة صورة غلاف أفقية إلى ملفاتهم الشخصية، في إطار تطوير خيارات التخصيص وإتاحة مزيد من الوسائل للتعبير عن اهتماماتهم.

وذكر موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق اليوم الجمعة، أن الميزة ظهرت في النسخة التجريبية من «واتساب» لنظام التشغيل أندرويد، وتسمح للمستخدم باختيار صورة أفقية تظهر أعلى صفحة إعدادات التطبيق، وفي الملف الشخصي، وكذلك في شاشة معلومات المحادثة التي يطلع عليها الآخرون.

وتوفر الميزة إمكانية اختيار صورة الغلاف بصورة مستقلة عن الصورة الشخصية المعتادة، مع التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدتها من خلال إعدادات الخصوصية، بما يتيح للمستخدمين إدارة ظهور صورهم ومعلوماتهم الشخصية.

ومن شأن هذه الإضافة أن توسع خيارات تخصيص الملفات الشخصية وتجعلها أكثر تعبيراً عن اهتمامات أصحابها، فيما لم يحدد التطبيق موعداً لإتاحتها لجميع المستخدمين أو إطلاقها رسمياً.

غوغل تعيد تصميم تطبيق “Health” وتضيف ميزات موسعة لتتبع النشاط والنوم والتغذية
دهون البطن تسرّع شيخوخة الدماغ وتضعف الذاكرة
دراسة علمية: التوتر والأكل ليلاً يربكان توازن ميكروبيوم الأمعاء
أيار 2026 ثاني أكثر أشهر أيار حرارة عالمياً بفعل تغيّر المناخ والنينيو
إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد الطاقة في العالم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك