رحلة استثنائية.. مغامران يعبران إفريقيا بسيارة ثلاثية العجلات

لندن-سانا

نجح مغامران في إنجاز رحلة غير مسبوقة بقطع القارة الإفريقية باستخدام سيارة ثلاثية العجلات، في تجربة استثنائية امتدت من العاصمة البريطانية لندن، وصولاً إلى كيب تاون في جنوب إفريقيا.

وذكرت شبكة “CNN”، أن الصديقين أولي وسيث أصبحا أول شخصين يحققان هذا الإنجاز عبر قيادة سيارة من طراز “Reliant Robin”، حيث استغرقت الرحلة نحو أربعة أشهر، وشهدت العديد من التحديات، من بينها أعطال متكررة وظروف سفر صعبة، إضافة إلى مواقف لافتة مثل مواجهتهما لفيل بري خلال الطريق.

وتعكس هذه الرحلة روح المغامرة والتحدي، حيث تمكن الصديقان من تجاوز الصعوبات اللوجستية والبيئية، في تجربة تؤكد إمكانية تحقيق إنجازات غير تقليدية رغم الإمكانات المحدودة.