تقرير: تراجع ثقة الأسر الفرنسية بشأن مستوى المعيشة إلى أدنى مستوى منذ 2013‏

باريس-سانا‏

أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي “إنسي” عبر تقرير له، ‏تراجع ثقة الأسر الفرنسية خلال تشرين الأول الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ حزيران ‌‏2013، وذلك وفق مسح شمل نحو ألفي أسرة، وأُجري بين 25 أيلول الماضي و19 ‏تشرين الأول الجاري.‏

وذكرت وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر آراء الأسر بشأن مستوى المعيشة في المستقبل تراجع ‏ست نقاط خلال تشرين الأول الجاري، فيما انخفض المؤشر المتعلق بتقييمها لمستوى ‏المعيشة خلال الفترة الأخيرة ثلاث نقاط.‏

وأشار المعهد إلى أن المؤشر الأخير بلغ أدنى مستوى له منذ بدء إجراء المسح في تشرين ‏الأول عام 1972.‏

ويُعزى هذا التراجع بحسب الوكالة، بشكل أساسي إلى تدهور تقييم الأسر لأوضاعها ‏المالية، بالتزامن مع تزايد تشاؤم الفرنسيين حيال آفاق الاقتصاد الوطني.‏

كما تتزايد المخاوف المرتبطة بالبطالة، في وقت تتراجع فيه نسبة الأسر التي ترى أن ‏الظروف مناسبة لإجراء مشتريات كبيرة.‏

ولا تزال نظرة الأسر إلى الادخار إيجابية نسبياً، رغم استمرار تراجعها، إذ انخفض المؤشر ‏الإجمالي المرتبط به نقطتين ليبلغ 118 نقطة، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من ‏متوسطه التاريخي.‏

وتراجعت نسبة الأسر التي ترى أن الوقت مناسب للادخار للشهر الثاني على التوالي، ‏بانخفاض بلغ ست نقاط، فيما تراجع مؤشر تقييمها لقدرتها على الادخار مستقبلاً ثلاث ‏نقاط.‏

وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفعت مجدداً نسبة الأسر التي ترى أن الأسعار شهدت ارتفاعاً ‏كبيراً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.‏

وشهدت باريس وعدد من المدن الفرنسية في الـ 18 من الشهر الجاري مظاهرات حاشدة ‏احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وذلك قبل نحو ستة أشهر ‏من الانتخابات الرئاسية، وسط توترات ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأعمال ‏تخريب طالت مباني رسمية ومتاجر ومرافق عامة.‏