اكتشاف بقايا مبنى فاخر يعود للقرن الأول الميلادي شمال بلغاريا

صوفيا-سانا‏

اكتشف علماء آثار بولنديون بقايا مبنى فاخر يضم حمامات رومانية وزخارف ملونة في ‏قلعة قديمة شمال بلغاريا يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي، يُرجّح أنه كان مقراً ‏لإقامة قائد عسكري بارز.‏

ونشرت قناة “ناووكا تي في” الروسية اليوم الثلاثاء أن باحثين من جامعة “وارسو” البولندية ‏ينقبون في موقع قلعة “نوفاي” التاريخية الواقعة على نهر الدانوب، حيث شملت الحفريات ‏نحو 3 آلاف متر مربع من مبنى بلغت مساحته الأصلية 4500 متر مربع، وكشفوا ‏خلالها عن أجزاء واسعة ضمت أرضيات مزخرفة وأثاثاً برونزياً وتماثيل نادرة.‏

وأكد الباحثون أن العمل يسعى لتوثيق النمط المعماري لمساكن القادة وتحديد موقع الميناء ‏القديم، ليتيح ذلك دراسة مقر قيادة روماني كامل لم تطله التطورات العمرانية الحديثة، إلى ‏جانب توثيق أثريات برونزية وتماثيل ومبانٍ يعود بعضها لبدو “الأفار” الذين استقروا ‏بالمنطقة في منتصف القرن السادس الميلادي.‏

وتعد قلعة “نوفاي” مركزاً عسكرياً تاريخياً بارزاً أسسه الرومان في القرن الأول الميلادي، ‏وشهدت القلعة تعاقب عدة حضارات وحملات استيطانية عبر العصور القديمة.‏