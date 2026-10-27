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اكتشاف بقايا مبنى فاخر يعود للقرن الأول الميلادي شمال بلغاريا

photo 2026 10 27 16 31 14 اكتشاف بقايا مبنى فاخر يعود للقرن الأول الميلادي شمال بلغاريا
بقايا مبنى فاخر يعود للقرن الأول الميلادي شمال بلغاريا -قناة "ناووكا تي في" الروسية

صوفيا-سانا‏

اكتشف علماء آثار بولنديون بقايا مبنى فاخر يضم حمامات رومانية وزخارف ملونة في ‏قلعة قديمة شمال بلغاريا يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي، يُرجّح أنه كان مقراً ‏لإقامة قائد عسكري بارز.‏

ونشرت قناة “ناووكا تي في” الروسية اليوم الثلاثاء أن باحثين من جامعة “وارسو” البولندية ‏ينقبون في موقع قلعة “نوفاي” التاريخية الواقعة على نهر الدانوب، حيث شملت الحفريات ‏نحو 3 آلاف متر مربع من مبنى بلغت مساحته الأصلية 4500 متر مربع، وكشفوا ‏خلالها عن أجزاء واسعة ضمت أرضيات مزخرفة وأثاثاً برونزياً وتماثيل نادرة.‏

وأكد الباحثون أن العمل يسعى لتوثيق النمط المعماري لمساكن القادة وتحديد موقع الميناء ‏القديم، ليتيح ذلك دراسة مقر قيادة روماني كامل لم تطله التطورات العمرانية الحديثة، إلى ‏جانب توثيق أثريات برونزية وتماثيل ومبانٍ يعود بعضها لبدو “الأفار” الذين استقروا ‏بالمنطقة في منتصف القرن السادس الميلادي.‏

وتعد قلعة “نوفاي” مركزاً عسكرياً تاريخياً بارزاً أسسه الرومان في القرن الأول الميلادي، ‏وشهدت القلعة تعاقب عدة حضارات وحملات استيطانية عبر العصور القديمة.‏

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