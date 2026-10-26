غوغل تتيح حفظ التعليمات وإدارة التطبيقات في جيميني

واشنطن-سانا

أضافت شركة غوغل مركزاً جديداً إلى مساعدها الذكي «جيميني»، يتيح للمستخدمين تخصيص طريقة استجابته وحفظ تعليمات قابلة لإعادة الاستخدام، إلى جانب استكشاف التطبيقات والخدمات المرتبطة به وإدارتها من واجهة واحدة.

وذكرت موقع «أندرويد أوثورتي» التقني أول أمس، أن المركز الجديد، الذي يحمل اسم «Customize»، يجمع بين ميزة «المهارات» (Skills) وخيارات ربط التطبيقات، بهدف تسهيل ضبط تجربة استخدام المساعد وتنظيم المهام المتكررة.

وتتيح ميزة «المهارات» حفظ تعليمات مخصصة يمكن استخدامها مجدداً، مثل اعتماد أسلوب معين في الكتابة أو الالتزام بتنسيق محدد عند إعداد النصوص والتقارير، ما يقلل الحاجة إلى إعادة إدخال التعليمات نفسها في كل محادثة.

كما يوفر المركز إمكانية استكشاف أكثر من 40 تطبيقاً وخدمة خارجية، إلى جانب تطبيقات غوغل، واختيار الخدمات المطلوب ربطها بالمساعد، مع إمكانية مراجعة الأذونات الممنوحة لها أو إلغاء الربط عند الحاجة.

وأوضح الموقع أن المركز يُطرح تدريجياً عبر الويب والهواتف المحمولة وتطبيق «جيميني» لأجهزة الكمبيوتر العاملة بنظامي ويندوز وماك، ولمختلف فئات الحسابات المؤهلة.

ويأتي التحديث في إطار تطوير أدوات التحكم بتجربة استخدام «جيميني»، عبر إتاحة خيارات أكثر مرونة لتخصيص استجاباته وإدارة اتصاله بالخدمات الرقمية، مع إبقاء قرار ربط التطبيقات وصلاحياتها بيد المستخدم.