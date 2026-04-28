ناسا تخطط لتجربة إشعال نار على سطح القمر لدراسة سلوك اللهب

واشنطن-سانا

تعتزم وكالة ناسا تنفيذ تجربة علمية غير مسبوقة على سطح القمر أواخر عام 2026، بهدف دراسة سلوك اللهب في بيئة منخفضة الجاذبية، في خطوة تهدف إلى تطوير معايير السلامة الخاصة برواد الفضاء خلال المهمات القمرية المستقبلية.

ووفقاً لما نشره موقع ScienceAlert المتخصص بنشر الاخبار العلمية أمس الإثنين، تحمل التجربة اسم “قابلية احتراق المواد على القم Flammability of Materials on the Moon، ستتضمن إشعال عينات من مواد صلبة ضمن بيئات محكمة ومراقبة، مع تزويدها بأجهزة استشعار وكاميرات لرصد كيفية انتشار النار ونموها، وانطفائها في ظروف الجاذبية القمرية.

وتشير الدراسات إلى أن الجاذبية المنخفضة على القمر، التي تعادل نحو سدس جاذبية الأرض، قد تؤدي إلى تغيرات جوهرية في سلوك الاحتراق، حيث تختلف أنماط تدفق الأكسجين وانتقال الحرارة، ما قد يجعل بعض المواد أكثر قابلية للاشتعال مقارنة بظروف الأرض.

كما أظهرت تجارب سابقة في بيئات انعدام الجاذبية أن اللهب يمكن أن يتخذ شكلاً كروياً ويحترق بطريقة مغايرة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن سلامة الأنظمة داخل الموائل الفضائية، وخاصة تلك التي تعتمد نسباً مرتفعة من الأكسجين.

ومن المقرر تنفيذ هذه التجربة ضمن حمولات علمية تُنقل عبر مركبات هبوط قمرية تجارية، في إطار برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية، دون تخصيص مركبة مستقلة لها، وذلك للحصول على بيانات دقيقة لا يمكن محاكاتها بالكامل على الأرض.