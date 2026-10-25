صيني يتحدى إعاقته بمهارات استثنائية في التزلج وتسلق الجبال

بكين-سانا

يخوض الصيني شي جون وو، البالغ من العمر 55 عاماً، مغامرات لافتة باستخدام كرسيه المتحرك، ويستعرض مهاراته في التزلج على الألواح، مكتسباً شهرة واسعة عبر الإنترنت بلقب «الفارس الذي يكسر الرياح»، في تجربة تعكس سعيه إلى تجاوز التحديات وتعزيز استقلاليته رغم إعاقته الحركية.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية أول أمس أن شي، المقيم في مدينة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي جنوب شرقي الصين، تعرض في سن التاسعة عشرة لحادث سقوط من شجرة أدى إلى إصابة الحبل الشوكي وإصابته بالشلل من الخصر إلى الأسفل.

وأوضحت الصحيفة أن شي اعتمد على والدته في تلبية احتياجاته اليومية خلال السنوات الثماني الأولى بعد الحادث، قبل أن يبدأ تدريجياً بتعلم مهارات جديدة واكتساب مزيد من الاستقلالية، لينتقل من ملازمة المنزل إلى خوض المغامرات وتوثيق تجاربه عبر الإنترنت.

وتمكن شي من تسلق جبل هوانغشان أربع مرات باستخدام كرسيه المتحرك، كما تعلم التزلج على الألواح، ونشر مقاطع فيديو توثق مغامراته التي لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

ويشارك شي تجاربه ورحلاته عبر الإنترنت لتشجيع الأشخاص المصابين بإصابات في الحبل الشوكي على مواجهة التحديات، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم، وإظهار إمكانية ممارسة أنشطة متنوعة وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية رغم القيود الحركية.